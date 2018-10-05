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Зона "русского мира"

Муждабаев: Закрыть 112-й и NewsOne – это как подавить огневые точки врага

Айдер Муждабаев, YouTube
05 октября 2018

С пропагандистскими войсками и информационно-диверсионными группа действующими против Украины нужно поступать очень жестко. Это враг, и с врагом церемонится не следует. 

Ни о каком «ущемлении свободы слова» речь не идет. Пусть жалуются, куда хотят, существование Украины нам важнее их оплаченных Кремлем криков, рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале..

Это гибридная война, и Верховная Рада поступила сегодня правильно. Надеюсь, СНБО доделает дело, и пропаганда врага не будет поставляться гражданам Украины по государственным медийным лицензиям. А стыдное сборище журналистов-коллаборантов разбежится от российской кормушки.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, война, пропаганда, Россия, Украина

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