Один из пролетов строящейся железнодорожной части моста через Керченский пролив накренился и упал в акваторию на мелководье возле острова Тузла.

Инцидент произошел на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры. По данным российского информационно-пропагандистского центра «Крымский мост» нет пострадавших в результате обрушения пролета моста, сообщило в четверг 4 октября агентство «Интерфакс».

«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал», – говорится в пресс-релизе.

«Пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток», – утверждают авторы пресс-релиза.

В прокремелевских социальных сетях уже появились комментарии, согласно которым речь идет о «диверсии бандеровцев и сионистов», а также «мести Израиля за поставки С-300 в Сирию».

Напомним, что Крымский полуостров был оккупирован российскими войсками и аннексирован после незаконного «референдума» а марте 2014 года.

Страны Запада наложили торгово-экономические санкцию на Россию, которые усугубились кремлевским контрсанкциями и уже привели к серьезным последствиям, в том числе к острому дефициту лекарств в РФ.

«Интерфакс»