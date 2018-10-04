Украина выполнил свою часть минских соглашений, очередь за Россией, – Волкер

Украина выполнила свою часть Минских соглашений, теперь очередь за Россией – прекращения огня, вывод иностранных боевиков и оборудование и незаконных вооруженных формирований, а также – обмен заложниками.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал в своем микроблоге Twitter Россию отменить «выборы» на оккупированных территориях Донбасса после принятия Верховной Радой закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

«Поздравления Петру Порошенко, Андрею Парубию и Верховной Раде с продлением особого статуса. Это важный шаг. Украина выполняет свою часть для мира. Теперь – очередь России. Разочарован тем, что некоторые основные политические деятели не поддержали этот важный шаг. Донбасс – это Украина», – заявил Волкер.

вітання @poroshenko, @AndriyParubiy і @verkhovna_rada з продовженням особливого статусу. Це важливий крок. Україна виконує свою частину задля миру. Тепер черга Росії. Розчарований тим, що деякі основні політичні діячі не підтримали цей важливий крок. #ДонбасЦеУкраїна — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) October 4, 2018

Он подчеркнул, что Украина неоднократно выполняла свою часть по имплементации Минских соглашений, теперь свои обязательства должна выполнить Россия – прекращения огня, вывод иностранных боевиков и оборудование и незаконных вооруженных формирований, а также – обмен заложниками.

«Россия также должна отменить бутафорские незаконные выборы в контролируемых ею Донецке и Луганске – их проведения полностью противоречит Минским соглашениям», – добавил Волкер.

Напомним, в четверг Рада продлила до 31 декабря 2019 года включительно срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». В этот же день закон подписал президент Петр Порошенко. Тем не менее, особый статус не вступит в силу, пока Россия не выведет войска.

после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко 31 августа. Российская оккупационная власть назначила выборы главарей «ДНР» и «ЛНР», а также так называемых «народных советов» на 11 ноября.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который представлял страну в Трехсторонней контактной группе, назвал решение о «выборах» угрозой для мирного урегулирования. Украинский МИД считает решение РФ о «выборах» на оккупированных территориях достаточным основанием для новых санкций. Также против высказались представители Евросоюза.

«Украинско-Российское обозрение»