В США предъявили обвинения офицерам ГРУ участвовавших в кибератаках

Целью российских кибератак стали химические лаборатории, проводившие анализ вещества, которым отравили Скрипаля. Другими целями были спортивные организации, в том числе ФИФА и ВАДА, и ядерная компания Westinghouse.

Министерство юстиции США установило и предъявило обвинения семерым российским военным разведчикам, которые могут быть причастны к кибератакам по всему миру в период с декабря 2014 года по май 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

Американское следствие заявило, что целью кибератак стали химические лаборатории, в том числе швейцарская лаборатория, где изучалось вещество, которым в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Другими целями были спортивные организации, в том числе ФИФА и ВАДА, и ядерная компания Westinghouse.

По данным Минюста США, трое из семи обвиняемых фигурировали в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Однако ведомство отмечает, что нынешние обвинения с тем расследованием никак не связаны. Еще четыре обвиняемые – те ГРУ-шники, которых разоблачили спецслужбы Нидерландов.

Имена обвиняемых в опубликованном списке: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.

Ведомство убеждено, уточняет «Bloomberg», что все семь обвиняемых – кадровые сотрудники главного управления российского генштаба, которое более известно под названием ГРУ. Мотивом для кибератак, в частности, на ВАДА американский Минюст называет месть за антидопинговое расследование против России.

Напомним, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, четверо российских офицеров депортированы.

Как сообщалось, Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации и киберугрозам. Со своей стороны генсек НАТО Столтенберг пообещал украинцам помощь НАТО в борьбе с кибератаками.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Австралия обвинили Россию в организации кибератак по всему миру.

Известно, в конце 2016 года Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали технический отчет о кибератаках России, в котором подтверждается причастность хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear к спецслужбами РФ.

Министерство юстиции США