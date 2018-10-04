«Страна вечно удивленных людей». О наследии КГБ и необходимости люстрации

Общаясь с соотечественниками, порой чувствую себя Дэном Брауном. Каждый миллионный факт, что СБУ и ФСБ – это, собственно, одна контора, вызывает неизменные потоки искреннего удивления.

Открою вам страшную тайну. Обе эти структуры вышли из одной – КГБ. И никаких фундаментальных замен персонала там не происходило. То есть было местное КГБ – стало СБУ. Все, пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Это типа как из местного гестапо сделали бы «национальную безопасность» и выставили ее охранять покой национальных меньшинств. Смешно? Мне не очень.

Країна вічно здивованих людейКожен мільйонний факт, що СБУ і ФСБ, власне, одна контора викликає незмінні потоки щирого… Опубліковано Петром Олещуком Середа, 3 жовтня 2018 р.

Вот такая страшная тайна. Удивлены? Иногда, общаясь с соотечественниками, чувствуешь себя Дэном Брауном, поскольку каждая банальность – это почти как история Приората Сиона. Не менее.

Продолжим вечер разоблачений.

Украина – это переименованная УССР с полным сохранением законодательства, правовой системы и государственных институтов. Конечно, их немного «заштопали», но не сильно. Ряд нормативно-правовых актов приняты еще во времена УССР и являются действующими и будут действовать, пожалуй, и для наших далеких потомков. Какие-то нормы, порядки и так далее и тому подобное.

Может ли подлатанный «ватник» стать фраком? Идея всего, что у нас происходит и случается, исходит из того, что может. Требуется только пару заплат нашить. И все будет ок. Насколько это соответствует действительности – оставлю на ваше усмотрение.

Все, что изложено выше, – это такая дикая банальщина, что даже неловко повторять. Впрочем, для кого-то это каждый раз – страшное открытие.

Откуда такое искреннее удивление от граждан УССР из-за того, что именно это УССР никуда не исчезло?

Оно никуда не денется и не исчезнет. Его надо активно, целенаправленно и долго демонтировать. Как в Литве.

И кто будет этим у нас заниматься – КГБ?

Петр Олещук, Facebook