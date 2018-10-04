Украинцы оказались в заложниках, – Казарин

Сейчас мы живем в транзитном периоде – в периоде перехода от имитационной независимости, которая была с 91-го по 2014-ый – к реальной независимости, борьба за которую началась в 2014-му году.

Разумеется, такой транзитный период, который сопровождается войной, вторжением, экономическим кризисом, девальвацией национальной валюты, не может проходить безболезненно. Через такую череду испытаний проходила любая страна, которая у бывшей метрополии отвоевывала собственный суверенитет, пишет на страницах «Обозревателя» Павел Казарин.

В значительной степени всех этих рисков и вызовов, с которыми мы сегодня ежедневно сталкиваемся, мы не могли избежать.

У меня есть ощущения, что время, скорее всего не работает на страну, чем против нее. В значительной степени наша страна оказалась заложницей очень завышенных ожиданий, которые появились у нас у всех в 14-м году.

Мы думали, раз мы за три месяца прогнали Януковича, то и за 3 месяца войну выиграем, в НАТО пойдем, коррупцию искореним, социальный договор перепишем. Мы были похожи на боксера, который выходит на ринг с ощущением, что положит суперника в первом раунде нокаутом. Но оказалось, что соперник опытный и нужно драться все 15 раундов.

Многие украинцы к этому психологически оказались не готовыми, поэтому у многих разочарование. Но оно как раз из-за завышенных ожиданий.

Если исходить из тех стартовых условий, которые у нас были в 2014-м, то честно говоря, наши промежуточные итоги 2018-го более, чем закономерны.

Павел Казарин, «Обозреватель»