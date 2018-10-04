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Зона "русского мира"

Федерализация Украины по-русски. Цимбалюк о сокровенных мечтах Кремля

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
04 октября 2018

Россия не оставляет попыток сделать из всей Украины оккупированный Донбасс. «Серая» криминальная буферная «зона» между Россией и Европой – такова цель Кремля.

Превратить всю Украину в оккупированный Донбасс, создав набор управляемых «народных республик». Это цель Кремль, все это и многое другое – в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Кремль спешит начать реализовывать свой план через извращенные выполнение Минских соглашений.

Как это может выполнять достаточно внимательно посмотреть на процессы в захваченной части Донецкой и Луганской областях.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: донбасс, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, федерализация

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