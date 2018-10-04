Нидерланды выслали из страны несколько российских разведчиков ГРУ

В Нидерландах был предотвращена попытка российской кибератаки на ресурсы ОХЗО. В результате из страны были высланы разоблаченные разведчики ГРУ.

Разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, четверо российских офицеров депортированы. Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд заявила об этом на пресс-конференции, сообщает голландский вещатель «NOS».

По ее словам, голландская разведка MIVD предотвратила кибератаки против ОЗХО еще 13 апреля, в тот же день из Нидерландов были высланы четверо офицеров российской разведки.

Как отмечается, лэптоп одного из россиян был привязан к серверам в Бразилии и Малайзии.

Министр обороны Нидерландов заявила, что гордится работой национальных спецслужб, и призвала Россию прекратить тайные кибероперации.

Заявление министра обороны Нидерландов прозвучало после обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ в организации «неизбирательных и неразумных» кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.

«NOS»