В российской армии отказались от пилоток и шапок-ушанок

Новое постановление правительства России касаются прежде всего вещевого довольствия военнослужащих. В том числе вводятся изменения в форму одежды.

Российским военным перестанут выдавать пилотки, а шапки-ушанки у офицеров и женщин заменят просто шапками. Соответствующее постановление правительства России было обнародовано сегодня, сообщает российский «Интерфакс».

В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.

Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах «шапка-ушанка» изменена на «шапку».

Как уточняется в документе, замена шапок коснется офицерского состава, генералитета, а также женщин-военнослужащих.

Помимо этого в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова «рубаха» употреблен термин «фуфайка».

Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.

«Интерфакс»