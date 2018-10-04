В российской армии отказались от пилоток и шапок-ушанок

Новое постановление правительства России касаются прежде всего вещевого довольствия военнослужащих. В том числе вводятся изменения в форму одежды.
Российским военным перестанут выдавать пилотки, а шапки-ушанки у офицеров и женщин заменят просто шапками. Соответствующее постановление правительства России было обнародовано сегодня, сообщает российский «Интерфакс».
В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.
Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах «шапка-ушанка» изменена на «шапку».
Как уточняется в документе, замена шапок коснется офицерского состава, генералитета, а также женщин-военнослужащих.
Помимо этого в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова «рубаха» употреблен термин «фуфайка».
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Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.