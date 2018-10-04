Украина выслала венгерского консула Силади из Берегово в Закарпатье

Поводом для объявления персоной нон-гранта Силади стал скандал с раздачей венгерских паспортов. Украина надеется, что Венгрия воздержится от недружественных шагов в ответ.

Украина выслала консула Венгрии в Берегово (Закарпатская область). У Матяша Силади есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию страны, говорится в сообщение Пресс-центра Министерства иностранных дел Украины.

«Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота с информацией о том, что, согласно статьи 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года ,в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов», – заявила пресс-служба министерства.

МИД надеется, что Венгрия воздержится от недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушения украинского законодательства.

«Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров», – говорится в заявлении.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что высылка венгерского консула, после инцидента с выдачей гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово – это уже закрытый вопрос и осталась лишь его техническая реализация.

Об этом он сказал в четверг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших отношениях с Венгрией.

По его словам, в дипломатической практике, между «нормальными цивилизованными странами» не бывает таких случаев, когда одна страна отзывает другую и эта страна этого не выполняет.

«В данном случае это для нас вопрос абсолютно принципиальный. Вопрос нарушения Венгрией Венской конвенции о консульской службе, поскольку, представьте себе, кто мог подумать о том, что венгерские консулы в венгерском консульстве могут выдавать венгерские паспорта украинским гражданам», – заявил Климкин.

«И к тому же это осуществлялось, не скрывая, да так, что консул дает какие-то инструкции по манипуляциям с украинскими документами. Поэтому это вопрос принципа. Мы этот вопрос уже проехали», – добавил он.

Министр отметил, что сейчас речь идет о технической реализации вопроса высылки венгерского консула и о консультациях с Венгрией о том, как в будущем будет осуществляться весь спектр консульских услуг в Украине.

«Но одновременно я подчеркиваю, что мы должны продвигать очень жестко и последовательно на Закарпатье наши национальные интересы. Мы не должны давить на нашу венгерскую общину, это именно наша венгерская община, мы ей должны помочь», – сказал Климкин.

«Мы находимся с ней в контакте. Поэтому будем говорить обо всех вопросах, в том числе, вопросы реализации нашего закона об образовании. Это очень важно. И мы там, где венгерская сторона готова сотрудничать, будем последовательно сотрудничать», – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что нет желания усугубить украинский-венгерские отношения и есть четкая стратегия и перечень мер, к которым Украина может прибегать.

«Но наша стратегия конструктивного и последовательного диалога. Венгерская сторона пообещала нам изменить название уполномоченного на Закарпатье, мы должны решать все вопросы так, чтобы не навредить нашей венгерской общине и перехватить инициативу, там где это возможно», – сказал Климкин.

Он отметил, что важные вещи надо делать самим и сотрудничать там, где это возможно и добавил, что в ближайшее время поедет на Закарпатье, где будет общаться не только с венгерской, но и со словацкой и румынской общинами.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в сети появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне.

После этого Министерство иностранных дел предложило Венгрии добровольно отозвать консула в Берегово, но в Будапеште не стали этого делать. Тогда МИД пригрозил высылкой дипломата, на что Венгрия намерена ответить зеркально.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видеоролик с раздачей украинцам венгерских паспортов, записанный скрытой камерой в генеральном консульстве Венгрии в Берегово, был использован в украинской избирательной кампании с целью сыграть на антивенгерских настроениях в обществе.

По словам Сийярто, все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

МИД Украины