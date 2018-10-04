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Новости

Великобритания и Украина расширяют сотрудничество в сфере безопасности

СБУ
04 октября 2018

Речь, прежде всего, идет о противодействие российским кибератакам и разведывательный-подрывной деятельности российских спецслужб.

Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации и киберугрозам. На рабочей встрече главы Службы безопасности Василия Грицака с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом обсуждался вопрос кибербезопасность, сообщает пресс-центр СБУ.

«Господин Грицак ознакомил господина Воллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации нашего государства перед международным сообществом», – говорится в сообщении

Полумертвая империя «Roshen» в российском Липецке

«По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Столтенберг пообещал украинцам помощь НАТО в борьбе с кибератаками.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Австралия обвинили Россию в организации кибератак по всему миру.

СБУ

Tags: Австралия, Великобритания, кибератаки, российские хакеры, Россия, сбу, США, Украина, хакерские атаки, хакеры

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