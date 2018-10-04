Канцлер Австрии Курц поддержал строительство «Северного потока-2»

После встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Курц выступил с поддержкой реализации проекта газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.

Канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду поддержал реализацию газопровода «Северный поток-2», который будет доставлять российский газ в Европу в обход Украины, сообщает австрийское агентство «Kurier.At».

По его словам, речь идет об обеспечении энергетической безопасности Европы через различные источники и маршруты. Канцлер также подчеркнул, что Европейский Союз имеет свои интересы и в то же время действует «ответственно».

Курц также отметил, что европейские страны-участницы проекта газопровода поддерживают его строительство.

«Я хочу вас заверить, что европейские страны, которые участвуют в этом проекте, поддерживают этот проект, относятся к нему положительно и хотят реализовать совместно», – цитирует канцлера Австрии российское агентство «ТАСС».

Отдельно Курц отметил необходимость сохранить за Украиной статус государства-транзитера. «Интересы Украины как важной транзитной страны должны быть сохранены», – сказал он.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» сделает Германию полностью зависимой от российской энергии.

«Kurier.At»