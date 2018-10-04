НАТО готово помочь Украине в области кибербезопасности, – Столтенберг

Прежде всего Альянс готов помочь в защите украинских ресурсов от кибератак, в организации которых подозреваются российские спецслужбы.

Североатлантический альянс обещает помощь в защите украинского кибернетического пространства, в частности, на фоне выборов в следующем году, передает Радио Свобода. Как заявил в Брюсселе в ходе заседания министров обороны НАТО генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, в этом он заверил президента Украины Петра Порошенко во время встречи на июльском саммите НАТО, сообщает «Левый Берег».

«Мы уже предоставляем Украине помощь в укреплении ее кибернетической обороны и кибернетических мощностей. В частности, через трастовый фонд для кибернетической защиты. Предоставляя эти фонды и поддержку, мы также помогаем им защищать свои сети и инфраструктуры. И мы будем продолжать эту поддержку: я обещал президенту Порошенко, когда он был на саммите НАТО, что страны-союзницы будут продолжать оказывать помощь, в частности, через трастовые фонды», – заявил руководитель НАТО.

Йенс Столтенберг привел пример создания в Украине оперативного Центра раннего выявления и реагирования на киберинциденты, который создается при содействии НАТО и, как ранее уверяли в Киеве, будет сотрудничать с аналогичными центрами стран Альянса.

В феврале 2018 года в Киеве открыли Центр реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre). Он работает при Государственной службе специальной связи и защиты информации и будет сотрудничать с аналогичными центрами других стран – в первую очередь членов НАТО.

МИД Великобритании обвинило ГРУ РФ в организации «неизбирательных и безрассудных» кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив «вредную киберактивность» РФ.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) подчеркивает, что ГРУ России, «действовавшая под названиями Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team, почти наверняка» несет ответственность за ряд серьезных хакерских нападений на страны, включая США, Британи. и саму РФ.

«Левый Берег»