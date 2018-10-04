В Турции Чепигу подозревают в убийстве чеченского полевого командира Едельгериева

В Турции Чепига работал под оперативным псевдонимом «Андрей Шолохов». Группа в которой он был убил чеченского полевого командира Едельгериева, проживавшего в Турции.

Полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении семьи Скрипалей, был одним из ликвидаторов, группа которых в 2015 году убила чеченского полевого командира из «непримиримых» Абдулвахида Едельгериева, сообщает турецкое информагентство «Haber Turk».

Отмечается, что к ликвидации Едельгериева была причастна группа лиц – одного из них идентифицировали, как Чепигу, который принимал участие в спецоперации ГРУ как «Андрей Шолхов».

Издание публикует фото с камер наблюдения, на котором есть «Андрей Шолхов» и Дмитрий Бодров, которые, вероятно, использовали оружие.

Агентство, комментируя различия в чертах лица на предоставленных фотографиях, предполагает вариант легкой пластической операции, которую сделали Чепиге до или после спецоперации по ликвидации Едельгериева.

«После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню Чепига вместе с дипломом, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт, – это страны Азии и Востока. А к месту дислокации он получил и соответствующее внешность путем пластической операции», – говорится в материале.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига.

1 октября бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который участвовал в расследовании «The Insider» и «The Bellingcat» в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что один из нападавших на двойного шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери причастен к вывозу экс-президента Виктора Януковича из Украины.

В свою очередь, в ведомстве уточнили «Украинской Правде», что, вероятно, речь идет об офицере ГРУ Анатолии Чепиге, однако не рассказали, кто именно его узнал.

«Haber Turk»