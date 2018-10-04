Скрипаль контактировал с СБУ, – Урбан

Вероятнее всего, Скрипаль консультировал сотрудников СБУ по вопросам о том, как может действовать российское ГРУ на востоке Украины.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого, как считает Великобритания, россияне пытались отравить в Солсбери, контактировал со Службой безопасности Украины – он, вероятно, консультировал о том, как может действовать ГРУ на востоке Украины. Журналист Марк Урбан пишет об этом в своей книге «Файлы Скрипаля» (The Skripal Files), сообщает «Русская служба ВВС».

В книге, которая выходит в продажу 4 октября, Урбан пишет, что, по его данным, бывший полковник ГРУ Скрипаль встречался с украинскими контрразведчиками. При этом сам Скрипач никогда не упоминал о своих контактах с СБУ.

«Возможно, Скрипаль консультировал СБУ о том, как может действовать российское ГРУ на востоке Украины», – пишет журналист ВВС.

Как сообщалось, бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

Журналисты «The Bellingcat» выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, который называл себя «Русланом Бошировим», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя РФ».

Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.

В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании.

3 октября президент РФ Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как считает Великобритания, россияне пытались отравить в Солсбери, подонком и предателем.

Об этом российский нацлидер сказал в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает российское агентство РИА «Новости».

«Что касается Скрипалей и так далее – этот очередной шпионский скандал раздувается искусственно. Я просматриваю некоторые информационные источники. Ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион – предатель родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель родины», – заявил Путин.

Он назвал Скрипаля «просто подонком», отметив, что чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.

«Русская служба ВВС»