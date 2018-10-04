Россияне стали существенно меньше доверять Путину

Если год назад Путину доверяли три четверти россиян, то в этом году менее двух третей считают, что нацлидер заслуживает их доверия.

Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину по сравнению с 2017 годом снизился на 17%, вернувшись к уровню 2013 года. Такие данные получены в результате опросов проведенных «Левада-центром», сообщает «КоммерсантЪ».

Сейчас 58% респондентов считают, что Путин «вполне заслуживает» доверия, тогда как в 2017 году так считали 75% опрошенных.

При этом 13% людей говорят, что президент «совсем не заслуживает» доверия (в 2017 году было 4%).

Социолог объясняет это «шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой».

Отмечается, что теперь наибольшим доверием россиян пользуется российская армия (66%).

После армии и президента сильней всего респонденты традиционно доверяют ФСБ и спецслужбам (50%), церкви (48%) и благотворительным организациям (38%).

Меньше всего граждане доверяют крупному бизнесу и партиям (по 16%), Госдуме (23%) и правительству (27%).

Опрос проводился 20-26 сентября, среди 1600 человек в 52 субъектах РФ.

Напомним, что стало известно, о том, компания «Роснефть» не способна выполнять свои контракты.

«КоммерсантЪ»