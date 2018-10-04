Если год назад Путину доверяли три четверти россиян, то в этом году менее двух третей считают, что нацлидер заслуживает их доверия.
Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину по сравнению с 2017 годом снизился на 17%, вернувшись к уровню 2013 года. Такие данные получены в результате опросов проведенных «Левада-центром», сообщает «КоммерсантЪ».
Сейчас 58% респондентов считают, что Путин «вполне заслуживает» доверия, тогда как в 2017 году так считали 75% опрошенных.
Неизлечимая одержимость «русским миром». О взглядах Скрипля на войну России против Украины
При этом 13% людей говорят, что президент «совсем не заслуживает» доверия (в 2017 году было 4%).
Социолог объясняет это «шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой».
Отмечается, что теперь наибольшим доверием россиян пользуется российская армия (66%).
Неизлечимая одержимость «русским миром». О взглядах Скрипля на войну России против Украины
После армии и президента сильней всего респонденты традиционно доверяют ФСБ и спецслужбам (50%), церкви (48%) и благотворительным организациям (38%).
Меньше всего граждане доверяют крупному бизнесу и партиям (по 16%), Госдуме (23%) и правительству (27%).
Опрос проводился 20-26 сентября, среди 1600 человек в 52 субъектах РФ.
Неизлечимая одержимость «русским миром». О взглядах Скрипля на войну России против Украины
Напомним, что стало известно, о том, компания «Роснефть» не способна выполнять свои контракты.