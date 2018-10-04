Трамп цепляется за власть. Общение с токсичным Путиным имеет дурные последствия

Очень коротко хочу рассказать о том, что творится в Америке. Там сейчас в разгаре необычайно важная история о назначении нового судьи Верховного суда.

Дональд Трамп пытается протащить через Сенат на эту должность своего сторонника, которого зовут Бретт Кавано. Если получится, то президент полностью обезопасит себя от импичмента, а также обеспечит республиканцам большинство голосов в Верховном суде лет на 30 вперед, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Можно без преувеличения сказать, от этого назначения зависит будущее Америки. Демократы, конечно, против, им такое будущее вот совсем не нравится. И уж тем более, им не нравится, что этот новый судья защитит Трампа от импичмента. Именно поэтому они встали горой против назначения Кавано в Верховный суд. И тут у них появились неожиданные союзники. Точнее – союзницы.

Сразу несколько женщин объявили, что этот судья, когда был еще студентом, напивался в слюни и пытался их насиловать. В Сенате прошли официальные слушания, этим делом заинтересовалось ФБР. Когда выяснилось, что Кавано – алкаш и бабник, его популярность резко упала, теперь его назначение в ВС поддерживают менее 40% американцев.

Для Трампа это огромная проблема. Он думал быстренько протащить этого Кавано через Сенат и тем самым решить все свои проблемы. Теперь же назначение откладывается на неизвестный срок. А если демократы победят на парламентских выборах 6 ноября, то о назначении Кавано и вовсе придется забыть.

В этих условиях Трамп дико злится и, по-моему, теряет рассудок. На прошлой неделе он совершенно серьезно заявил, что у него началась любовь с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Я не шучу, президент США прямо так и сказал: «Он (то есть Ким Чен Ын) написал мне милейшее письмо, и мы – влюбились!». Посмотрите сами.

Когда старый дед с крашеными волосами на весь мир сообщает, что влюбился в толстенького корейского мужчинку, это само по себе удивительно. И уж тем более, когда президент США, лидер свободного мира, признается в любви одному из самых злобных диктаторов мира. Это какой-то бред, безумие.

Люди не успели отойти от шока после этого заявления, как Трамп снова выдал что-то очень странное. На этот раз он очень некрасиво публично обругал журналистку. Дело было так: президент давал пресс-конференцию у стен Белого дома. Он хотел говорить по теме торговли с Мексикой и Канадой. Но ему стали задавать вопросы о назначении того самого судьи Кавано.

Трамп оборвал вопрос одной журналистки и дал слово другой. Репортер телеканала ABC Сесилия Вега не успела даже ничего сказать, как Трамп начал тыкать в нее пальцем и говорить: «Она в шоке, что я ее выбрал! Она в состоянии, типа, шока!». Вега взяла микрофон и ответила: «Со мной все нормально, спасибо господин президент». На что Трамп очень обозлился: «Все хорошо, я знаю, что ты ни о чем не думаешь. Ты на это просто не способна».

Что это было – никто так и не понял. Но смотрится очень некрасиво. У Трампа явно видны проблемы психологического, если даже не психиатрического свойства. Ну какой нормальный человек начнет на ровном месте оскорблять своего собеседника во время деловых, в общем, переговоров?

Похоже, что приближающиеся выборы, неизбежный импичмент, неудавшееся назначение Кавано и массовые посадки соратников выбили Трампа из колеи. Совсем тяжело старому стало, плохо ему.

Мне даже кажется, что отставка ему пойдет только на пользу. Если повезет, к новому году, может быть, уже и отдохнет.

Иван Яковина, «Новое Время»