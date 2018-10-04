Неизлечимая одержимость «русским миром». О взглядах Скрипля на войну России против Украины

Недавно стали известны подробности политических взглядов экс-шпиона Скрипаля живущего в Британии. Жертва российского отравления поддерживал политику Путина.

И вот ты полковник ГРУ, бежишь из России, сдаешь своих бывших коллег, тебя осуждают на твоей бывшей Родине за шпионаж, потом твои коллеги тебя находят, травят и чуть не убивают тебя вместе с дочерью, ты еле выживаешь, а потом выходит книга про тебя, в которой бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль представлен как «беззастенчивый русский националист», пишет в своем Telegram-канале «Babchenko» Аркадий Бабченко.

Также сообщается, что Скрипаль смотрел в Великобритании российский Первый канал, поддерживал присоединение Крыма к России и симпатизирует Кремлю. Он отказался верить в то, что российские войска тайно вошли на территорию восточной Украины.

По его словам, если бы это действительно произошло, то «они бы быстро достигли столицы – Киева». Что касается Украины и народа страны, то о них Скрипаль отзывался пренебрежительно.

Книга основана на материалах встреч и бесед британского репортёра с Сергеем Скрипалем летом 2017 года, пишет «The Guardian».

Необучаемые. Неизлечимые.

Не-из-ле-чи-мы-е.

Бабченко так же отметил в связи с этим и перспективы своей собственной жизни приводя в пример жизнь Виктор Суворов в Лондоне. По словам Редактор и ведущая программы «Лицом к событию» на «Радио Свобода» Елены Рыковцевой Суворов ведет абсолютно конспиративный образ жизни в Британии.

«Когда-то частым гостем нашего эфира был Владимир Богданович Резун, или Виктор Суворов, как хотите называйте, с которым у меня нет связи уже три года. Спрашивают наши слушатели, почему вы не зовете в эфир. Потому что он перестал отвечать на телефонные звонки, на факсы», – сообщает он.

«Я звонила сегодня в Лондон его другу и говорю, скажите ему, что я звоню, пусть он мне сам позвонит! Он говорит, что у нас такая же история, звонит только он в одностороннем порядке, я ему позвонить не могу. Человек ведет в Лондоне, где он живет много лет, абсолютно конспиративный образ жизни. Не на пустом же месте, правда?», – добавляет Рыковцева.

Похоже на то, что такой образ жизни вынуждены вести все беглецы из России, пока у власти остается кэгебешня клика во главе с Путиным. Никто из вырвавшихся из России, не может быть уверенным своей безопстности.

«Заебись перспективка…» – комментирует Бабченко образ жизни Суворова.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»