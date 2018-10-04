«Нептун» на страже Азовского моря. Новое вооружение «москитного флота» Украины

Серьезный кризис, возникший вокруг судоходства в Азовском море, в очередной раз во весь рост поставил вопрос о модернизации военно-морского флота. Тем более, что пока концепция «москитного флота» оправдывает свое предназначение.

На этом фоне снова начались дискуссии по поводу получения носителей для нового оружия – отечественных противокорабельных ракет «Нептун». Ведь кроме варианта берегового базирования производители заявляют и о создании корабельной версии, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Первоначально в качестве носителя предполагалось использовать ракетные катера типа «Лань» от ОАО «Завод кузница на Рыбальском». Однако на сегодняшний день ни одного катера не заложено и фактически никаких тактико-технических сведений нет. Есть только прорисовки непонятного происхождения. Известно, что они базируются на том же «вьетнамском» проекте ТТ-400ТР, что и бронекатера «Гюрза» и «Кентавр». И судя по рекламной картинке будут вооружены восемью (!) ракетами «Нептун» и двумя артиллерийскими установками (76-мм АК-176 и 30-мм АК-630).

Этот катер считался основным вплоть до середины сентября 2018 г., когда на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018 (г.Баку) то же ОАО «Завод кузница на Рыбальском» внезапно представил проект ракетного катера типа «Веспа».

По своим характеристикам этот проект несколько превосходит «Лань». Так, его водоизмещение больше (640 против 445 тонны), скорость выше (40 узлов против 32) при примерно равном вооружении. Разве что можно отметить еще одну дополнительную артустановку АК-630 и зенитно-ракетный комплекс «Арбалет-К». Впрочем, некоторое время назад появлялась информация о том, что на «Лань» тоже возможна установка ЗРК и такого же типа. Однако выбора у наших судостроителей и военных особо нет – это единственный морской тип ЗРК, который может использовать модернизированные ракеты от ПЗРК «Игла». Поэтому на сегодня вопрос о том, что заложат в ближайшее время на «Кузнице» остается открытым.

Однако процесс может растянуться на год, поэтому ВМСУ усиленно ищет возможность усиления своих огневых возможностей «здесь и сейчас». Так, 11 сентября на «Николаевский судостроительный завод» на капитальный ремонт прибыл ракетный катер «Прилуки». Построенный еще в советское время катер нес ракеты П-15 «Термит», однако был возвращен россиянами после аннексии Крыма без них. Сейчас кроме модернизации ходовой части по некоторым данным планируют поставить и пусковые установки для ПКР «Нептун».

Что касается перспективных проектов, то крайне интересным выглядит корабль морской охраны проекта 58160 шифр «Коралл», разработанный Николаевским предприятием Научно-Проектный Центр Кораблестроения. Корабль предназначен для обеспечения охраны государственной границы в морской акватории, проведения поисково-спасательных операций.

Фирма, в портфеле которой уже несколько реализованных проектов для иностранных заказчиков, на форуме Aerospace and Defence 2018 в Южной Африке представила этот проект на своем стенде.

Стоит сказать, что собственно проект для Украины не новый – он был утвержден на государственном уровне и еще в декабре 2012 г. на верфи судостроительной компании «Море» в Феодосии был заложен головной корабль серии из шести единиц для Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Однако потом возникли проблемы с финансированием, а потом Крым был аннексирован Россией и в итоге судьба корпуса на сегодня остается неизвестной.

В целом проект выглядит крайне интересным, особенно на фоне того устаревшего хлама, который нам оставила Москва после весны 2014 г.

При водоизмещении 300 тонн и длине в 49 метров корабль может развивать скорость в 29 узлов (что вполне достаточно, например, для досмотра грузовых и рыболовецких суден) и вооружение из 30-мм универсального боевого модуля УБМ-30М, двух 12,7-мм пулеметов НСВ. Но самое главное на его борту размещаются сразу два катера – шестиместный скоростной досмотровый катер и катер на 4 места.

Таким образом, можно говорить о том, что строительство такого катера вполне доступно для наших национальных судостроителей, да и, судя по всему, он интересен и целому ряд зарубежных заказчиков.

Кстати, для усиления флота остается еще один путь, который прошли большинство небогатых стран – это закупка списанных из боевого состава стран «первого эшелона» кораблей и судов. Учитывая состояние нашей оборонной промышленности и фактически замороженный конфликт на Донбассе, который буквально «вытягивает» огромные средства из государственного бюджета, этот путь может стать вариантом для быстрого усиления.

Тем более, что ныне ввиду явной угрозы со стороны РФ происходит процесс лихорадочного перевооружения практически всех флотов стран НАТО. И первые результаты уже есть – имеем ввиду передачу США двух патрульных судов типа «Айленд». И хотя еще остаются вопросы с их вооружением, но как показывает практика – это прежде всего важный сигнал для американских союзников НАТО. Так было с нелетальным, а затем и летальным вооружением.

Недаром совсем недавно был вброс со стороны пророссийских СМИ о возможности продажи Данией трех 450-тонных многофункциональных катеров типа Flyvefisken в варианте противоминных кораблей.

А пока в ожидании новых судов флотские экипажи доводят «до ума» спущенные на воду «Кентавры», отправляют на ремонт совсем уж ветхие суда (так, на днях отправлен на ремонт в Николаев десантный катер «Сватово») и наличными «Гюрзами» бодаются с россиянами на Азовском море.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»