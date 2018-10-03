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Новости

СБУ разоблачил российского агент возглавлявшего райадминистрацию на Харьковщине

«Українські Новини»
03 октября 2018

Под его руководством проводился саботаж мобилизации на территории района. Чиновник собирал информацию по участникам АТО и передавал ее в Россию.

Служба безопасности Украины считает, что глава Холодногорского (Ленинского) района Харькова Максим Мусеев работал на Россию. На сайте СБУ говорится, что чиновника завербовали в 2015 году, когда он приехал в Крым, пишет агентство «Українські Новини».

Встречи с кураторами происходили как на территории РФ, так и в третьих странах. Также чиновник, имеющий допуск к государственной тайне, активно использовал для общения с россиянами электронную почту и средства мобильной связи со специальными приложениями.

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Райадминистрация под руководством злоумышленника фактически саботировала указы по обеспечению «очередей» мобилизации на территории района.

Кроме того, по инициативе должностного лица в Харькове были созданы «альтернативные» союзы ветеранов АТО. Они занимались не помощью ветеранам войны на востоке, а вымогательством денежных средств с предпринимателей города.

Посредством этих псевдосоюзов собиралась, систематизировалась и передавалась главе администрации информация о личных данных участников антитеррористической операции. Он собирал ее для последующей передачи спецслужбам РФ с использованием заранее отработанных каналов электронной связи.

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В ходе следственно-оперативных действий правоохранители выявили и задокументировали факт сбора злоумышленником для передачи российскому куратору списков военнослужащих, участвовавших в АТО.

Согласно заключению Государственного эксперта по вопросам тайн собраны должностным лицом материалы содержат служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ нанесет существенный вред государственной безопасности Украины. Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования также установили факт наличия у чиновника двойного гражданства.

При содействии ФСБ без имеющихся на то оснований злоумышленник в феврале 2015 пользовался на временно аннексированной территории АР Крым внутренним паспортом гражданина РФ. В апреле 2016 этот паспорт был заменен Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве на другой, также должностному лицу был выдан загранпаспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер.

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Сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мужчину будет объявлено в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ от органа досудебного расследования.

Мусеев – сын погибшего в 2010 году в ДТП директора Харьковского метрополитена Сергея Мусеева, входившего в близкое окружение мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Максим Мусеев впервые попал в зону внимания СМИ в 2006 году, когда его имя упоминалось в связи с разгромом стройплощадки на ул. Клочковской в Харькове «молодыми людьми спортивного вида в белых перчатках» во время конфликта тогдашнего мэра Харькова, а впоследствии губернатора Харьковской области Михаила Добкина и секретаря горсовета Кернеса с местными бизнесменами братьями Протас.

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Также Мусеев, состоявший в депутатской фракции Харьковского горсовета «Молодые регионы», организовывал нападения «титушек» на сторонников Юлии Тимошенко во время суда над нею в 2012-2013 годах.

После гибели отца Мусеев был назначен заместителем директора КП «Харьковский метрополитен», в 2011 году возглавил КП «Харьковпасс», а в 2012 стал председателем Ленинской районной администрации Харькова, впоследствии переименованной в Холодногорскую.

В 2017 году Мусеев был фигурантом уголовного дела о коррупции, однако был оправдан судом, после чего прокуратура Харьковской области собиралась обжаловать это решение.

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Как написал в фейсбуке депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, Мусеев «в бегах и не появлялся на своем рабочем месте уже больше месяца».

«Необходимо внимательно проверить деятельность всех чиновников «команды Мусеева», так как вряд ли со стороны ФСБ это была единичная вербовка, а скорее – создание целой ячейки. На самом деле, по реакции руководства Харьковского горсовета всё будет ясно-понятно уже очень скоро», – написал Черняк.

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Опубліковано Igor Cherniak Середа, 3 жовтня 2018 р.

По его словам, реакция горсовета покажет, в чьих интересах «на самом деле действует харьковская городская власть».

«Українські Новини»

Tags: Максим Мусеев, российская агентура, Россия, Украина, Харьков

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