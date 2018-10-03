Суркова освободили от кураторства СНГ, но не Украины, – «КоммерсантЪ»

В России реорганизовано аппарат администрации президента. Управления возглавляемое Сурковым теперь лишено прямых полномочий в вопросам стран СНГ и занимается лишь «приграничным сотрудничеством».

2 октября президент России Владимир Путин преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, из функционала нового управления де-юре уходит кураторство взаимодействия со странами СНГ, однако тема Украины остается. Заниматься вопросами СНГ чиновникам управления будет позволено только с санкции президента. Источники издания считают, что такое решение принято для того, чтобы закрепить сложившуюся практику и избежать дублирования функций внутри администрации президента РФ.

Руководителем преобразованного управления остался давний соратник Владислава Суркова Олег Говорун, отмечает издание.

Источник «Коммерсанта» добавил, что реструктуризация управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией была ожидаемой: изменение его функционала обсуждалось еще до инаугурации президента Владимира Путина.

По словам главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова, указ Путина фактически делает курируемое Владиславом Сурковым управление уполномоченным за «сложные приграничные территории».

Высокопоставленный источник «Коммерсанта» в Кремле утверждает, что преобразования формализуют уже сложившуюся практику, согласно которой Сурков является ответственным за проводимую политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также участвует в реализации Минских соглашений. «Такой формат позволит АП более эффективно взаимодействовать со странами СНГ и частично признанными республиками», – полагает собеседник издания.

«Коммерсантъ» отмечает, что в самом управлении по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией не было ни одного сотрудника, по сути занимающегося непосредственно СНГ.

«Коммерсантъ»