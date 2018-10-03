Взгляды Скрипаля значения не имеют, – Портников

Значение имеет только смысл деятельности Скрипаля – он помог цивилизованному миру в борьбе с опасными врагами.

После публикации книги бесед с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем многие испытывают некоторое разочарование. Враг российской разведки оказался банальным шовинистом, который презирает украинцев и уверен в том, что армия Путина легко дошла бы до Киева – если бы только захотела, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников. Какой парадокс! Какой Сергей Скрипаль отвратительный тип!

А теперь представим себе, что Скрипаль был бы человеком либеральных взглядов, который презирал бы Путина и тихо вздыхал в своем служебном кабинете – как многие российские чиновники и делают. Или, того хуже, уволился бы из разведки, чтобы не участвовать в уничтожении и разграблении собственной страны взбесившейся бандой чекистов и мафиози. Кому от этого было бы лучше?

Смысл деятельности Скрипаля – в том, что он помог цивилизованному миру в борьбе с опасными врагами – российской разведкой и мафией, что нередко оно и то же. Он помогал разоблачать разведчиков и изобличать мафиози. А это объективно способствует ослаблению Российского государства – главного врага независимой Украины. И это – замечательно.

Во время агрессии Путина против Украины со мной связывались многие старые московские знакомые – политики, журналисты, дипломаты. Все они, как это принято в Москве, вздыхали. Никто не хотел, чтобы Путин дошел до Киева. И все они продолжали работать на режим или просто драматически молчать. Как Алла Пугачева.

А Сергей Скрипаль повел себя иначе. Не важно, из-за чего – амбиции, деньги, глупость. Важно, что он – союзник Украины, которую он так презирает. Важно, что он помогает нам выжить.

Это то, чего не могут понять многие украинцы. Нашей стране нужны сейчас не только единомышленники, но и союзники. Нужны – и в самой Украине, и вне ее – люди, действия которых объективно усиливают нашу государственность и ослабляют врага.

Недостаточно говорить красивые слова, самое главное – действия, которые помогают усилению Украины, изобличению действий враждебного государства, его деградации, его краху. И что при этом думает тот, кто содействует этой деградации, не имеет ровно никакого значения. Пусть себе. Скрипаль – наш союзник поневоле. Этим и интересен.

Виталий Портников, «Espreso.TV»