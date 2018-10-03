Путин ненавидит Сенцова. К вопросу об обмене политузника

Путин относится к Сенцову, как к отщепенцу, предателю, который не проникся благодарностью к российскому руководству за возвращение Крыма в Россию.

Опровержение информации о возможном обмене Олега Сенцова на отбывающих заключение в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованную там Марию Бутину, причем одновременно со стороны Кремля и Госдепа США, представляется совершенно закономерным, пишет в Telegram-канал «Bunin & Co» Александр Ивахник. Для западных интеллектуалов и творческой интеллигенции кинорежиссер Сенцов – мученик и герой.

В нынешней администрации США трудно найти интеллектуалов (хотя Трамп несомненно является творческой личностью), но она не может игнорировать западное общественное мнение и идти на переговоры с Москвой об обмене борца за идею на людей, которых американская судебная система квалифицирует как торговца оружием и наркоперевозчика.

В России единственный субъект, который может принять решение о судьбе Сенцова – президент Путин. Его не раз просили о помиловании украинского режиссера – и классики современного киноискусства, и государственные лидеры (например, президент Макрон), но без всякого результата.

Известно, что Путин может уважительно относиться к врагам, но крайне негативно воспринимает предателей. Похоже, что и к Сенцову он относится как к отщепенцу, предателю, который, в отличие от подавляющего большинства крымчан, не проникся благодарностью к российскому руководству, пошедшему на крайне рискованные, но исторически оправданные шаги по возвращению полуострова в состав России.

Да к тому же принципиально отказывается просить о помиловании. Да еще ставит ультиматумы. Это не значит, что освобождение Сенцова вообще невозможно. Но если оно произойдет, то не в формате точечного обмена на какую-то фигуру, а в рамках комплексного размена в большой геополитической игре Кремля.

Если, конечно, тюремные врачи смогут продолжать худо-бедно поддерживать жизнеспособность изможденного организма.

Александр Ивахник, Telegram-канал «Bunin & Co»