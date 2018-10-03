«Роснефть» не способна выполнять свои контракты

«Роснефть» переносит выплаты своим контрагентам по оказанным услугам на конец января-февраля 2019 года. Компания столкнулась с долговыми проблемами.

В результате появляются слухи, что Роснефть якобы ожидает к конце года катастрофического обвала курса рубля (Роснефть освобождена от обязанности переводить экспортную выручки на российские счета) и закупает сейчас валюту на отсроченную дебиторку. Отмечают, что все это сделано по прямому указанию Игоря Сечина, сообщается в Telegram-канале Незыгарь.

«Роснефть» не смогла перекредитовать внешний долг. И после очередного этапа выплат компания осталась без оборотных средств для закрытия финансового года.

«Как стало известно от масс-медиа, забрали, конечно, у Service (классика). Несмотря на Brent80+ и рост прибыли компании в 2,5 раза от прогноза, подрядчикам добывающих дочек РН в регионах массово разосланы письма (и корзина с колбасой) с «просьбой» согласиться на перенос расчетов на 4 квартал 2019», – сообщает Telegram-канал

Незыгарь