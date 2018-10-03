Россия готовит провокации на случай получения Украиной томоса об автокефлии церкви

СБУ владеет достоверными данными о планировании на территории Украины ряда провокационных, противоправных мер, направленных на расшатывание ситуации.

Служба безопасности Украины фиксирует существенную активизацию российских спецслужб для создания в Украине ситуации так называемого «управляемого хаоса» через организацию провокационных акций с задействованием представителей отечественных общественных объединений, сообщил на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«Российской стороной уже предоставлены заказы на проведение ряда массовых протестных акций, в частности у здания Администрации Президента, с последующей активизацией противостояния для физического блокирования государственных учреждений», – отметил Виктор Кононенко.

По его словам, осуществляется подбор и подкуп организаторов, которые имеют преимущественно «в темную» использовать активистов отечественных общественных объединений, в том числе патриотической направленности.

Главная цель псевдопротестних акций, пикетов и птицей – «заставить» руководство страны к переговорам с агрессором для заключения любой ценой мирных соглашений на условиях выгодных России.

По информации спецслужбы, также Кремлем разрабатывается ряд мероприятий, которые будут реализованы в случае получения Украиной Томоса от Вселенского патриарха. «Они предусматривают, в частности, инсценировки и провокации, связанные с захватом культовых сооружений якобы представителями праворадикальных организаций, что позволит в дальнейшем спровоцировать массовые противостояния и акции протеста с участием прихожан православных конфессий», – отметил заместитель главы СБУ.

Сотрудники СБ Украины 14 сентября блокировали проведение провокационной акции в Киеве возле Посольства РФ в Украине. Оперативники спецслужбы задокументировали, что инициатором мероприятия является один из лидеров фейковых «Комитета спасения Украины» Юрий Кот, который длительное время скрывается от органов досудебного следствия на территории РФ, является одним из координаторов антиукраинских центров страны-агрессора.

«Используя лозунги«защиты русскоязычного населения Украины», планировались физические столкновения с представителями Национальной полиции. Указанная акция должна была пройти под эгидой так называемой «Партии русских украинском («ПАРУС»), не зарегистрированной в Украине», – отметил Виктор Кононенко.

В рамках уголовного производства начатого по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели одиннадцать обысков по адресам проживания лидеров и активистов «ПАРУС», в частности у руководителя этой пророссийской структуры, непосредственно были причастны к попытке организации провокации под посольством РФ.

По результатам следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности функционеров российского проекта «ПАРУС» к подготовке проведения мероприятия 14 сентября, а также организации и проведения 24 августа этого года в Киеве на Майдане Независимости провокационной акции под лозунгом «День зависимости».

Сотрудники СБ Украины, в частности, изъяли переписку, подтверждающее непосредственное координацию и финансирование этих акций Юрием Котом с территории РФ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что во исполнение указаний российских кураторов непосредственным организатором провокации было заказано соответствующее агитационную продукцию в одной из киевских частных типографий, о чем отчиталось Коту. К тому же злоумышленники, нарушая законодательство Украины, легализовали акцию в органах власти путем предоставления заявки от подставного лица, использовав похищен у нее паспорт гражданина Украины.

«Это в очередной раз подтверждает заказной характер акции и ее противоправные цели», – подчеркнул заместитель главы СБУ.

Также 15 и 16 сентября в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею блокировали деструктивные намерения бывшего лидера общественной организации «Молодые регионы» Сергея Хижняка, подконтрольного Александру Януковичу и экс-министру МВД Украины Виталию Захарченко, который скрывается на территории РФ. Он по инструкции и финансирование российских кураторов планировал организовать вблизи Администрации Президента Украины провокационную акцию для дискредитации украинской власти.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что 9 сентября Хижняк обратился к одному из граждан Украины и предложил провести 15 сентября акции протеста у Администрации Президента Украины, за что было обещано три тысячи долларов США.

«Авансовые средства в размере тридцать тысяч гривен были перечислены Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после предоставления подтверждения о готовности», – отметил Виктор Кононенко.

При попытке реализации провокационной акции правоохранители задержали организаторов и участников мероприятия, задокументировали ее профинансирован, заказной характер в пользу РФ и изъяли агитационную продукцию.

СБУ