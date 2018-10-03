Российский актер Пашинин отвоевал на Донбассе только два месяца, – комбат Гергерт

В рядах Украинской добровольческой армии (УДА) российский актер Анатолий Пашинин отвоевал на Донбассе около двух месяцев. Более года он является лишь частью информационной кампании.

Заявление актера о возможном прослушивании его разговоров и угрозах со стороны украинских спецслужб, прокомментировал командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт, об этом сообщает своем материале «Обозревтель».

«Пашинин воевал в подразделении около двух месяцев, а как информационный повод – да, он уже год времени», – подчеркнул комбат.

Характеризуя Пашинин, как бойца на передовой Гергерт не смог назвать каких либо особо выдающихся боевых качеств своего подчиненного. При этом комбат отметил, что больше пользы Пашинин может принести, как боец информационного фронта в борьбе с Россией.

«Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет. Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с РФ», – сказал комбат.

Гергерт, так же однозначно подчеркнул, что не собирается защищать Пашинина в его борьбе с СБУ.

«Обозреватель»