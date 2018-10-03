Пашинин отвоевал два месяца, а теперь в Киеве поднимает революцию, – Гергерт

Российский актер Анатолий Пашинин отвоевал в рядах Украинской добровольческой армии (УДА) около двух месяцев, и уже более года является только частью информационной кампании против РФ.

Комментируя «Обозревателю» заявление актера о возможном прослушивании его разговоров и угрозах со стороны спецслужб, командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт отметил: «Логично, что СБУ слушает всех и все, тем более бойцов на передовой, и ничего в этом плохого нет. Есть различные ситуации».

По его словам, к Пашинину может быть более пристальное внимание из-за того, что он до сих пор является гражданином России, хотя сам не видит опасности со стороны актера. В то же время Гергет допускает возможность проведения подобных действий спецслужбами в профилактических целях.

В ответ на просьбу журналиста охарактеризовать Пашинина как бойца после года службы, комбат сообщил следующее: «Пашинин воевал в подразделении около двух месяцев, а как информационный повод – да, он уже год времени».

«Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет. Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с РФ», – добавил он.

По словам Гергерта, сейчас Пашинин не находится на передовой – «он в Киеве, поднимает какую-то революцию, спасает там всех».

И, по мнению комбата, СБУ как раз начало проверять российского актера за его последние неоднозначные заявления относительно Украины и украинцев. На взгляд Гергета, Пашинин ходит по очень скользкому льду.

«Наверное, из-за заявления, которые он там делает, что «все в Украине гиблое, что украинцы – это недочеловеки»… Или как он там говорил. Был бы я СБУшником, я бы сам за него взялся. К человеку, который такое плетет, возникают вопросы. Если ты воевал за эту землю, то какое право ты имеешь так себя вести. Он по очень скользкому льду ходит. Когда мы были его основой, его охраной – это было одно, а когда нас не будет рядом, посмотрим, как он справится», – отметил комбат.

Гергерт однозначно сообщил, что не собирается защищать Пашинина в его борьбе с СБУ.

«Нет, не готов. Он, конечно, имеет право говорить, это его выбор, мы добровольцы, но должен быть предел. Он имеет право действовать, как считает нужным, но и должен за это отвечать», – заявил Гергет.

Известно, что Анатолий Пашинин пришел воевать на Донбасс в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии в августе 2018 года. По словам актера, сделал это, чтобы расчистить дорогу молодым юношам, которые должны не воевать, а заняться построением государства.

Пашинин неоднократно отмечался громкими заявлениями, в одном из последних он заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать по пальцам, а остальное население он считает равнодушной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

С такой жесткой речью он выступил, комментируя подвиг всемирно известного оперного певца Василия Слипака, который бросил сцену ради борьбы за независимость Украины от России и погиб на Донбассе. Своим мнением Пашинин поделился в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе «KishkiNa».

«Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому что от них осталось. Потому что украинцев осталось – вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное – пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно – запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им по фиг!» – эмоционально прокомментировал актер-доброволец безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже пятый год.

Выслушав его позицию, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Однако он ответил ей, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА.

Андрей Гергерт, «Обозреватель»