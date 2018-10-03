Россия начал продвигать идею выход Румынии из Евросоюза

Россия отрывает Румынский фронт против Европы. Российские масс-медиа активно продвигают идею «Roexit» – выход Румынии из Евросоюза.

Бывший полковник Службы разведки Румынии Даниэль Драгомир основал националистическое движение под названием «Румыния 3.0» и заявив о необходимости выхода Румынии из Европейского Союза, сообщает «Hotnews.Ro».

Драгомир сделал заявление на своей странице в Facebook после слушаний в Комитете по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европейского парламента (LIBE), на которых первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс критиковал реформу правосудия, проведенную Бухарестом, и референдум об определении понятия брака.

Румыны планируют зафиксировать в Конституции «традиционную» семью как брак между мужчиной и женщиной. 6-7 октября в стране пройдет референдум по этому вопросу.

Свое сообщение Драгомир проиллюстрирован логотипом ROEXIT.

Бывший премьер-министр страны Дачиан Чолош, основатель Румынского общего движения (RO+), заявил, что запуск кампании Roexit является частью плана, на который правящая коалиция работает уже давно.

Между тем, румынские СМИ привели доказательства того, что активное распространение в сети заявления Драгомира — это российская пропагандистская кампания.

Напомним, решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. Тогда за Brexit проголосовали 51,9% участвовавших в референдуме. В марте 2017 года закон о Brexit был принят парламентом и одобрен королевой.

Ожидается, что 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из состава ЕС. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Премьер Великобритании Тереза Мэй предложила ЕС собственный план выхода из союза, однако страны Европы его не одобрили.

«Hotnews.Ro»