Порошенко поставил перед Верховной Радой вопрос о продление особого статуса Донбасса

Соответствующий президентский законопроект о продление особого статус ОРДЛО внесен на рассмотрение украинского парламента.

Президент Петр Порошенко предлагает продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Законопроект №9153 зарегистрирован президентом в Верховной Раде в среду, сообщает «Левый Берег».

Текст документа пока не обнародован на официальном сайте парламента, но из названия следует, что изменения предлагается внести в ст. 1 закона.

Этот закон вступил в силу 18 октября 2014 года и его ст. 1 предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса.

Некоторые статьи закона не вступали в силу: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах.

Осенью 2017 года Рада уже продлевала на год срок действия закона (первую статью). Остальные положения вступят в силу после выполнения ряда условий, включая вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и российских наемников с территории Украины.

Особый порядок начнет действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с законодательством Украины при соблюдении международных стандартов их проведения, соблюдения при этом прав человека и ряда других условий.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выступил против продления действия закона до прогресса в освобождении украинских политзаключенных в России, а также из-за объявления «выборов» в «ЛДНР». Спикер Рады Андрей Парубий также ранее заявлял, что продление закона не повлияет на процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

В то же время, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что продление действия закона является чрезвычайно важным для сохранения санкций против России, а спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик убежден, что продление закона будет способствовать введению миротворческой миссии ООН.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать, — законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами. Этот срок истекал 18 октября 2017 год, но его продлили на год.

Закон об особом статус пока не действует и не будет действовать, пока Россия не выведет войска из Донбасса.

«Левый Берег»