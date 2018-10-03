Последний фронт Путина. Кремль готовит эскалацию ситуации в Украине

Поражение на украинских выборах не оставит Путину другого выбора, кроме эскалации, в том числе военной на Донбассе.

Выход Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы по Донбассу как нельзя лучше иллюстрирует аргумент, что Минский процесс мертв. Как бы мы не относились к роли Кучмы в историческом контексте, его участие в переговорах в столице Беларуси объективно было в интересах Украины, пишет на своей странице в Facebook политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

В силу своего прошлого и отношения со стороны россиян Кучме удавалось сгладить многие острые углы, которые были под силу только ему. Кроме того, при всей своей одиозности Кучма всегда обладал политическим чутьем. И если такой старый лис как он решил порвать с Минским процессом, значит, все зашло в окончательный тупик.

Выход Леонида Кучмы из Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу как нельзя лучше иллюстрирует аргумент, что… Опубліковано Taras Berezovets Середа, 3 жовтня 2018 р.

Правда в том, что и сам Путин потерял управление над процессом и не знает, как выйти из сложившейся ситуации. Точкой невозврата стало назначение псевдовыборов в фейковых республиках ЛДНР на 11 ноября. Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни. У Путина очень короткая стратегия, он серьезно ограничен в маневре, по времени, и ресурсно из-за усиливающегося давления на него извне и внутри страны.

Потому главные усилия Путин сейчас бросает на внутриукраинский фронт, добиваясь обострения накануне выборов президента. Назначение псевдовыборов в «ЛДНР» – это именно отчаянная попытка добиться эскалации внутри Украины и одновременно шантаж Запада, который касается возможного официального признания «ЛНР» и «ДНР» и даже включения в состав РФ.

На мой взгляд, пока это лишь элементы шантажа. И пойти на признание их независимости по примеру Абхазии и Южной Осетии Кремль не готов. Но реально пойдет на этот шаг только в случае провала прокремлевского кандидата на выборах президента Украины.

Повторюсь, длинной стратегии у Путина сегодня попросту нет. Он играет короткую игру на украинских выборах «пан или пропал». Поражение не оставит Путину другого выбора, кроме эскалации, в том числе военной.

Тарас Березовец, Facebook