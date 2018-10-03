Российские мухи слетаются в Крым на «Южный ветер»

В оккупированный Крым на пропагандистское мероприятие, в рамках российского спецпроекта «Южный ветер» съехалась делегация псевдоукраинцев.

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщал, что в оккупированном Крыму с 1 по 3 октября пройдет конференция «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за границей», которую организуют в рамках российской пропагандистской концепции «Южный ветер». Мероприятие – элемент гибридной информационной войны против Украины, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Что интересно, на эту конференцию были приглашены не только матерые пророссийские пропагандисты (Юрий Кот, например), по которым плачет камера, но и ряд украинских, так называемых политологов. В частности, речь идет о Дмитрии Скворцове, Руслане Бортнике, Евгении Филиндаше, Дмитрии Губине, Мирославе Берднике, Андрее Бабицком и т.д.

Так же в оккупированный Крым съехались делегаты из Германии, Польши, Италии, Болгарии, Молдовы, Приднестровья, Литвы и Грузии. Всего собралось 18 пророссийских тушек.

Что же, появление на данном мероприятии такого сепаратиста как Юрий Кот, само собой, логично, вопрос в другом, каким образом на оккупированный полуостров попали гости из остальных стран. Конечно, скромным, пощипанным контингентом, но все же давшем повод пропаганде говорить о неких дружеских контактах и прочей ереси.

Кроме того, уверен, наши службы уже проверяют вышеперечисленных носителей гражданства Украины, на предмет посещения данного пропагандистского мероприятия. Ведь так? Проверяют?

Как мы видим, Россия продолжает реализовывать подлый сценарий, насаждающий нарратив примирения и создающий видимость популярности оккупированного полуострова как среди украинцев с материка, так и среди иностранцев. Конечно, имеет это все крайне дешевый и второсортный вид, равно как и категория приглашенных, но для среднестатистического потребителя информационного биомусора – сойдет!

Александр Коваленко, «Одесский Курьер»