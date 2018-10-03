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Зона "русского мира"

Российские мухи слетаются в Крым на «Южный ветер»

Александр Коваленко, «Одесский Курьер»
03 октября 2018

В оккупированный Крым на пропагандистское мероприятие, в рамках российского спецпроекта «Южный ветер» съехалась делегация псевдоукраинцев.

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщал, что в оккупированном Крыму с 1 по 3 октября пройдет конференция «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за границей», которую организуют в рамках российской пропагандистской концепции «Южный ветер». Мероприятие – элемент гибридной информационной войны против Украины, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Что интересно, на эту конференцию были приглашены не только матерые пророссийские пропагандисты (Юрий Кот, например), по которым плачет камера, но и ряд украинских, так называемых политологов. В частности, речь идет о Дмитрии Скворцове, Руслане Бортнике, Евгении Филиндаше, Дмитрии Губине, Мирославе Берднике, Андрее Бабицком и т.д.

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Так же в оккупированный Крым съехались делегаты из Германии, Польши, Италии, Болгарии, Молдовы, Приднестровья, Литвы и Грузии. Всего собралось 18 пророссийских тушек.

Что же, появление на данном мероприятии такого сепаратиста как Юрий Кот, само собой, логично, вопрос в другом, каким образом на оккупированный полуостров попали гости из остальных стран. Конечно, скромным, пощипанным контингентом, но все же давшем повод пропаганде говорить о неких дружеских контактах и прочей ереси.

Кроме того, уверен, наши службы уже проверяют вышеперечисленных носителей гражданства Украины, на предмет посещения данного пропагандистского мероприятия. Ведь так? Проверяют?

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Как мы видим, Россия продолжает реализовывать подлый сценарий, насаждающий нарратив примирения и создающий видимость популярности оккупированного полуострова как среди украинцев с материка, так и среди иностранцев. Конечно, имеет это все крайне дешевый и второсортный вид, равно как и категория приглашенных, но для среднестатистического потребителя информационного биомусора – сойдет!

Александр Коваленко, «Одесский Курьер»

Tags: крым, оккупация, Россия, русский мир

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