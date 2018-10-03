123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Во Франции открыли памятник королеве Анне Ярославне

«Украинско-Российское обозрение»
03 октября 2018

Памятник французскому городу Тузла был подарен Киевом побратимских связей, объединяющих города с 1970 года.

Во французском городе Тулуза открыли памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне Ярославне, которая была выдана замуж за французского короля Генриха I.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

«Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне – в Тулузе. Бронзовую скульптуру киевской княжны Киев подарил Тулузе в знак побратимских связей, объединяющих города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города – площадь Сен-Пьер», – отметил дипломат.

Памятник Анне Ярославне в Тузле.

Ранее памятник Анне Ярославне был открыт в городе Санлис в 2005 году при участии президента Украины Виктора Ющенка.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: история, культура, Украина, Франция

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены