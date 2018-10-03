Во Франции открыли памятник королеве Анне Ярославне

Памятник французскому городу Тузла был подарен Киевом побратимских связей, объединяющих города с 1970 года.

Во французском городе Тулуза открыли памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне Ярославне, которая была выдана замуж за французского короля Генриха I.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

Спільно з делегац. мерії Києва відкрили ще один пам’ятник Анні Ярославні — в Тулузі. Бронзова скульпт. київської князівни передана в дар Тулузі від Києва на знак побрат.зв’язків, які єднають міста з 1970р. Тепер цей пам’ятник прикрашає одне з історичн.місць міста — площу Сен-П’єр pic.twitter.com/oB6CqgzMdN — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) October 2, 2018

«Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне – в Тулузе. Бронзовую скульптуру киевской княжны Киев подарил Тулузе в знак побратимских связей, объединяющих города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города – площадь Сен-Пьер», – отметил дипломат.

Ранее памятник Анне Ярославне был открыт в городе Санлис в 2005 году при участии президента Украины Виктора Ющенка.

«Украинско-Российское обозрение»