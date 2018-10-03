СБУ заблокировала в Киеве акцию оплаченную сыном Януковича

Провокационную акцию у здания Администрации президента Украины должны были провести при финансовой поддержке сына Януковича из Москвы. СБУ ожидает еще и провокаций связанных с томосом.
Замглавы Служба безопасности Виктор Кононенко, заявил на брифинге, что СБУ и Национальная полиция заблокировали провокационную акцию у здания Администрации президента Украины, которая была профинансирована сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром, передает «УНН».
«15 и 16 сентября совместно с Национальной полицией заблокирован нами бывший лидер «Молодых регионов» Сергей Хижняк, который находится на территории РФ. По указанию и финансированию известного вам Александра Януковича он должен был организовать провокационную акцию возле Администрации президента», – сказал он.
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По словам Кононенко, стоимость провокации была оценена в 3 тыс. долларов США. При этом, уточнил он, «аванс» в размере 30 тыс. гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу же после получения согласия на ее проведение.
«Организаторы и участники акции задержаны, допрошены. Задокументирован ее заказной характер, изъята соответствующая документация», – отметил замглавы СБУ.
Кононенко, так же рассказал на брифинге, что в СБУ ожидают инспирированных Россией захватов культовых сооружений в Украине с противостоянием верующих и акций, которые должны привести к принуждению властей к соглашениям на выгодных РФ условиях, передает «Интерфакс-Украина».
«Цель плана РФ – создать так называемый управляемый хаос. Основными направлениями на сегодняшний день мы видим разжигание межконфессиональной вражды, которая обусловлена возможностью получения Украиной Томоса, а также организацию мероприятий активного влияния с целью так называемого принудительного склонения руководства Украины к уступкам государству-агрессору и инициирование мирных переговоров на выгодных ему условиях», – рассказал Кононенко.
По его словам, в первом случае в СБУ ожидают «инспирирование захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирирование силовых противостояний и массовых акций протеста при участии верующих».
Во втором случае речь идёт об инспирировании пикетов, протестов, направлении петиций и обращений в органы государственной власти с требованием «возобновить мир любой ценой».
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«В дальнейшем указанное движение должно получить организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в разных городах Украины с дальнейшим направлением делегаций в столицу и блокированием органов государственной власти. Цель – это принудить руководство государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях»», – подчеркнул Кононенко.
Замглавы СБУ заверил, что украинская спецслужба эффективно работает по недопущению реализации этих планов.
«УНН»