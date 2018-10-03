В Пентагон прислали две посылки с ядом

Одна из посылок предназначалась министру обороны Мэттису, а вторая – адмиралу Ричардсону. ФБР изъяла опасный посылки для проведения следствия.

В Министерство обороны США прислали две посылки с ядовитым веществом, сообщает «CNN» ссылаясь на чиновников Минобороны.

Два подозрительных пакета были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику военно-морских операций адмиралу Джону Ричардсону, сообщил источник.

Почтовый отдел находится в отдельном здании на территории Пентагона. Посылки, которые показали положительный результат при проверке на содержание рицина, так и не попали в здание Пентагона.

По сообщению пресс-секретаря Пентагона полковника Роба Мэннинга, почтовый отдел находится под карантином и не представляет угрозы для персонала.

«Эти конверты были взяты ФБР этим утром для дальнейшего анализа», – добавил Мэннинг.

ФБР опубликовало заявление о том, что оно изъяло два подозрительных конверта из почтового отделения Пентагона и они подвергаются большему количеству проверок.

Рицин представляет собой высокотоксичное соединение, которое извлекается из касторовых бобов и часто используется в террористических целях. Его можно использовать в виде порошка, гранул, жидкости или кислоты.

При попадании внутрь он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение в желудке и кишечнике, за которым следует отказ внутренних органов, а также смерть от отказа системы кровообращения.

«CNN»