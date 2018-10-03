Как тролли Кремля управляют Facebook’ом, и что с этим делать? – Муждабаев

В процессе бесконечных банов я, кажется, уяснил для себя, какие подходы нашли кремлевские фабрики троллей к алгоритмам крупнейшей социальной сети и к её администрации, разомлевшей в тёплой раскумаренной Калифорнии.

У меня есть любимый анекдот. Ученые пятьсот лет бились над тайной загадочной улыбки Моны Лизы, пока, наконец, учитель рисования из Бердянска не сделал вывод, что она просто была дурой. Тут что-то похожее, рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале..

В первую очередь, Цукерберг для командиров кремлевских троллей – эдакий прекраснодушный «дурак», по крайней мере, они его за «дурака» держат. И повод, к сожалению, есть.

Никакие, даже элементарные способы защиты от российского влияния в его соцсети до сих не прописаны. Вообще. И это после признанного всеми, включая самого Марка, вмешательства троллей Кремля в американские выборы. Он что-то там обещал в Конгрессе, но на выходе видим – пшик.

В программные алгоритмы не внесены даже копеечные правки, которые сняли бы, как минимум, больную часть проблем. Но то ли миллиардеру Марку жаль тысячи долларов программистам, то ли просто все пофиг, то ли правда у него в менеджменте сидят агенты ФСБ, – итог один.

Почти тотальный контроль Кремля за русскоязычным и украинским секторами Facebook. Что с этим делать? Я считаю, решение может быть только общественно-политическим. Мой основной аккаунт забанен уже два раза подряд, по месяцу, и его скоро, может быть, удалят. А на резервный сыпется огромное количество жалоб: значит, там тоже баном закончится.

Жаловаться я больше не буду, поскольку про них все понял. Надеюсь, что власти Украины, что сами американские спецслужбы смогут убедить Facebook больше не создавать угроз – не только для Украины, – помогая Кремлю менять информационную картину в любой, какой ему потребуется, стране. Такие шаги на переговорном уровне, насколько я знаю, делаются.

Айдер Муждабаев, YouTube