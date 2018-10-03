Солсберецкие вояжеры. Надо ли давать России время в эфире?

Во время Второй мировой войны США и Британия по-разному боролись с пропагандой. Ниже выводы, которые можно сделать на будущее.

Сейчас перед Украиной стоит ряд непростых вопросов. Один из них – как бороться с пропагандой врага, чтобы при этом не пострадала свобода слова. Поскольку я – историк, у меня есть пара неплохих примеров из прошлого на этот счет, пишет на страницах Нового Времени британский историк, писатель, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета и Центра европейских исследований Гарвардского университета Нил Фергюсон.

Так сложилось исторически, что во времена обеих мировых войн странам приходилось достаточно жестко ограничивать свободу слова. Так поступали и Штаты. А вот у Британии был другой, более мягкий подход. Так что, думаю, пример Штатов вряд ли стоит разбирать для воюющих стран: у них все просто – цензура, и больше поучать нечему.

С другой стороны, 1940-1945 гг. – это был совсем другой мир, правительствам сложно было контролировать потоки информации. Но поскольку тогда были газеты и радио – можно было с легкостью исключить немецкую пропаганду из американской или британской прессы.

И вот британцы превзошли американцев на этом поприще тем, что они пропускали некоторую немецкую пропаганду – а затем высмеивали ее. Я считаю, что британскую контрпропаганду времен как Первой мировой, так и Второй стоит изучать: они очень эффективно противостояли немецкой пропаганде – не ограничивая ее, а высмеивая.

Точно можно сказать, что во времена войны, которая ведется в Украине, нельзя говорить о свободе слова для всех: ведь это будет означать свободу слова и для врага. Но есть куда более эффективные борьбы с пропагандой, чем просто цензура российских авторов. Мы сейчас живем в совершенно другое время: у нас слишком много источников информации онлайн – их очень сложно контролировать.

Возможно, я ошибаюсь, но полагаю, что заставить замолчать пророссийскую сторону, не заткнув рот оппозиции в целом – сложно. Это может стать причиной новых опасностей: вы создаете инструменты для того, чтобы в стране развивалась цензура, которая потом может работать против законной оппозиции.

Я склонен считать, что более эффективный способ справиться с этой задачей – высмеивать российскую сторону, давая ей все-таки определенное время «в эфире». У нас есть отличный недавний пример: российские агенты, которые напали на Скрипалей в Солсбери, заявили, что они просто туристы.

И российское правительство даже подтвердило это. Так вот: британские медиа высмеяли их и вот это нелепое заявление в целом. У авторитарных режимов – проблемы с чувством юмора. И вот это их слабое место можно против них и использовать.

История контрпропаганды Британии во время Второй мировой дает нам отличные примеры: высмеивание в мультфильмах и прессе. И я считаю, это куда лучше американского подхода – когда довольно грубо вводили цензуру. Высмеивание лучше цензуры.

Нил Фергюсон, «Новое Время»