Закрыть небо для «гибридных» беспилотников. Советское наследие на страже неба Украины

Борьба с беспилотной авиацией противника на линии противостояния по-прежнему остается одним из приоритетов нашей армейской группировки на Донбассе.

И, к сожалению, стоит сказать, что за 4 года войны армия так и не получила достаточно эффективного средства, – пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

На сегодня военная промышленность пытается выдать на-гора оружие, которое могло бы реально помочь в борьбе с беспилотниками, которые уже не только выполняют разведывательные функции, но и функции носителей средств радиоэлектронной борьбы и даже ударные.

Мысль разработчиков сейчас идет в двух направлениях. Первое – это создание систем подавления сигнала управления. Ведь почти вся подобная техника не является полностью автономной, а управляется оператором, причем команды передаются тем или иным способом по радиоканалу. Таким образом, подавление канала управления средствами радиоэлектронной борьбы способно, как минимум, помешать выполнению задачи.

Важно и то, что на случай обрыва канала связи с оператором наиболее современные модели БПЛА имеют соответствующий режим работы. При потере сигнала от пульта автоматика возвращает беспилотник в заранее определенный безопасный для посадки район. В таком случае система управления игнорирует все сигналы, а перемещение в указанную зону осуществляется при помощи спутниковой навигации.

Используя систему GPS или ГЛОНАСС, летательный аппарат может определить собственное положение в пространстве, направление и дальность до оператора или аэродрома и возвратиться к нему. Таким образом, чтобы не допустить «эвакуацию» беспилотника, средства радиоэлектронной борьбы должны подавят не только канал управления, но и сигналы навигационной системы.

На сегодняшний день официально на вооружении ВСУ такие системы не состоят, однако благодаря частным фирмам в одном из отдельных батальонов РЭБ на фронте с 2016 г. используется мобильная система «Буковель-АD» на базе внедорожника «Мицубиси» L200. Хотя детальные характеристики комплексов не являются общедоступными, однако производители говорят о том, что они способны эффективно противодействовать на расстоянии 15-20 км.

Вторая линия – это разработка огневых средств поражения таких малоразмерных целей. Выходом поначалу казалось возвращение в строй самоходных зенитных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» – с радаром и четырехствольными 23-мм пушками, которые могут создавать достаточно большую плотность огня.

Однако освоить их ремонт и возвращение в строй оказалось не такой простой задачей и ныне на вооружении ВСУ состоит всего 22 таких установки. То есть говорить о каком-то решающем их вкладе в ПВО фронта протяженностью 425 км не приходится.

И вот недавно секретарю СНБО Александру Турчинову на Гончаровском полигоне показали модернизированный образец буксируемой зенитной артиллерийской установки ЗУ-23-2. Это вполне логичный шаг в наших условиях, так как этих установок достаточно много в войсках.

ЗУ-23-2 была разработана в Советском союзе в конце пятидесятых годов и еще со времен афганской войны известна не как средство ПВО, а как средство усиления мотострелковой роты на земле. На расстоянии прямой видимости – до 1 км – эта установка поражает практически все – от живой силы до легкобронированной техники.

И вот, судя по всему, инженерам черниговского предприятия «Чезара» удалось разработать свой собственный вариант модернизации, «заточенный», как утверждается, именно под уничтожение беспилотников.

Хотя никаких характеристик при показе обнародовано не было, однако общая тенденция понятна. Главная претензия к зенитной установке ЗУ-23-2 в исходной версии касается эффективности огня.

Вероятность поражения воздушных целей изначально была крайне мала, что было связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой. Поэтому, судя по всему, модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.

На этом же показе был продемонстрирован и принципиально новый образец оружия для борьбы с беспилотниками – система ZRN-01 Stokrotka («Маргаритка»). Она является плодом сотрудничества «Укроборонпрома» и польской частной кампании WB Group. Фактически это контейнеры для запуска неуправляемых ракет РС-80 отечественного производства, объединенные с современной системой обнаружения целей, которая состоит из украинского радара и польских оптических приборов и цифровой системы управления.

Сама система по уверению производителей является крайне эффективной, так как благодаря новой боевой части после подрыва ракеты в воздухе осколки разлетаются на 50 метров. А это в разы увеличивает шансы поражения вражеского дрона. Система обнаружения целей позволяет обнаруживать даже малые БПЛА даже из композитных материалов на дальностях до 10 км.

Тактико-технические характеристики ракет РС-80 позволяют поражать дроны на высотах до 4 км, что значительно превышает практическую высоту, на которой летают небольшие беспилотники.

Небольшие габариты позволяют устанавливать такую систему на различные шасси – так, уже отработана установка на польский грузовик STAR 265M2 и на борт бронекатера типа «Кентавр».

Таким образом, на сегодняшний есть уже достаточно большое количество вариантов создания эффективной армейской системы противодействия беспилотной авиации противника. Теперь слово за военными.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»