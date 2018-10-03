Взятая Тимошенко у Глазьева экономическая программа – «пи…ц» Украине, – Бабченко

Бабченко особенно подчеркнул, что если кто-то хочет точного и гарантированного прихода «маленького пушного зверька», то тогда однозначно надо выбирать кандидата с программой Глазьева.

Говорят, Юлия Владимировна скопипастила экономическую программу у Глазьева? Воу-воу-воу… Ну, черт с ним, договориться с Путиным и раздербанить Украину – это я логикой могу понять, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Убить «Нафтогаз», чтобы дорваться до власти – могу понять. Продать, предать, втоптать, уничтожить всех и вся, чтобы получить в свои руки самое вожделенное – власть, власть, власть! – это я могу понять.

Говорят, Юлия Владимировна скопипастила экономическую программу у Глазьева? Воу-воу-воу… Ну, черт с ним, договориться… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

Но, сука, блять, экономическая программа Глазьева…

Украинцы с Глазьевым не особо знакомы. Эта фамилия тут мелькала только во времена раннего захвата Новороссии – что-то он там курировал, был прокладкой между Кремлем и каким-то очередным местным Гиркиным-Губаревым-Пушилиным.

Но… Как бы вам это сказать… В общем, экономическая программа Глазьева – это примерно как Шариков на броневике в банковском хранилище. И кухарка в Совете Директоров.

Быть профессором экономики и доработаться до персональных санкций против тебя от США, Европейского союза, Канады, Австралии и Швейцарии – это, сука, особый талант нужен.

В общем, украинцы, мой вам совет – хотите точный и гарантированный пиздец стране, выбирайте кандидата с программой Глазьева.

Это проверено уже.

Он и в третий раз закидывал невод. И пришел невод с капустой морскою. Ну и к капусте – пельмешечки там, сала пара кусочков, колбаска, хлебушек, творожок с укропчиком, борщеца тарелочка…

Аркадий Бабченко, Facebook