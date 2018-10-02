Бывший шеф охраны Янукович готов дать показания на Чепигу

Заявление о желании дать показания относительно участия полковника ГРУ Чепиги, Кобзарь подл в суд после публикаций о возможной причастности Чепиги к бегству Януковича из Украины.

Бывший глава службы безопасности Януковича Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд Киева снова допросить его. На этот раз Кобзарь готов дать показания о роли россиянина Анатолия Чепиги (Боширова) в бегстве экс-президента в РФ, пишет в Facebook адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации об участи гражданина РФ Боширова, настоящее имя Анатолий Чепига, в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года», – пишет юрист.

#справа_втрата_КримуЭкс-руководитель Службы безопасности Президента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский… Опубліковано Виталієм Сердюком Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

Он опубликовал копию заявления Кобзаря.

Ранее была распространена информация от журналиста Сергея Канева, что подозреваемый в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля полковник ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) возглавлял операцию по вывозу Виктора Януковича в Крым, а оттуда в Россию.

Так же об участие одного из отравителей Скрипалей в организации побега Виктор Януковича заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Правда министр не уточнил, кто именно из двух отравителей Скрипалей, по его информации причастен к бегству Януковича.

Напомним, что группа расследователей «The Bellingcat» нашла фотографии выпускников-героев Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), на которых изображен полковник ГРУ Анатолий Чепига, известный также как «Руслан Боширов».

«Украинско-Российское обозрение»