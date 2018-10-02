Фото Чепиги-«Боширов» нашли на доске «Героев России» военного училища

Фото доски Почета военного училища, где учился Чепига было обнаружено в российской социальной сети «Одноклассники». На нем, среди «Героев России» есть и фото самого Чепиги.

Группа расследователей «The Bellingcat» нашла фотографии выпускников-героев Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), на которых изображен полковник ГРУ Анатолий Чепига, известный также как «Руслан Боширов», сообщается на сайте группы.

На сайте ДВОКУ указано, что Чепига Анатолий Владимирович «отмечен почетным званием Героя Российской Федерации».

«The Bellingcat» отмечают, что журналисты Пражского «Радио Свобода» исследовали сотни фотографий студентов Дальневосточной военной академии, чтобы найти высококачественное фото Стены Героев.

«Однако, ни одна фотография, найденная до сегодняшнего дня, не показала последний столбец фотографий в достаточно высоком разрешении, чтобы определить лицо полковника. Сегодня «The Bellingcat» получил фото, размещенное в российской социальной сети «Одноклассники» посетителем школы в июне 2017 года, на котором видно лицо и имя полковника Чепиги с достаточным качеством, чтобы сделать идентификацию возможной», – отмечается в сообщении.

Ранее была распространена информация от журналиста Сергея Канева, что подозреваемый в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля полковник ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) возглавлял операцию по вывозу Виктора Януковича в Крым, а оттуда в Россию.

Так же об участие одного из отравителей Скрипалей в организации побега Виктор Януковича заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Правда министр не уточнил, кто именно из двух отравителей Скрипалей, по его информации причастен к бегству Януковича.

«The Bellingcat»