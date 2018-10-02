Кучма завершил свою работу в Минских переговорах

Сегодня в Минске прошел последний раунд переговоров с участием второго президента Украины Кучмы. По завершению встречи он поблагодарил коллег за работу.

Второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей деятельности. Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер написла в Facebook его после встречи ТКГ в Беларуси.

«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе», – написала она.

Т.з. "позачергові вибори" в ОРДЛО грубо порушують зобов'язання РФ як сторони Мінських домовленостей. Якщо вони будуть… Опубліковано Даркою Оліфер Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

По ее словам, отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

«В свою очередь Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству – Украине, обнаруженные во время переговорного процесса в Минске», – добавила Олифер.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

Тогда в комментарии «Украинской Правде» пресс-секретарь Кучмы пояснила, что «под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе».

«Украинско-Российское обозрение»