Руководство ЧВК «Вагнер» организовало бегство Януковича из Украины в Россию

Люди организовавшие бегство Янукович с Украины в последствии стали руководителями ЧВК «Вагнер». В этой операции участвовал и «Герой России» Чепига.

Бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который участвовал в расследовании «The Insider» и «The Bellingcat» в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля, заявляет в интервью «Новой газете», что люди, которые вывозили Януковича из Украины, позже стали руководителями ЧВК «Вагнера».

По словам Канева, эту информацию он получил от «человека, который 30 лет прослужил в ГРУ», но проверить ее никак не может.

«Он сказал, что Чепига-Боширов был там с группой , и вывозил Януковича. Перепроверить это я не могу. Я, говорит, заметил его. А еще мужиков, которые потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера», – рассказал журналист.

По его словам, этого ГРУшника он случайно нашел, когда тот выложил свое резюме на сайте Superjob с номером телефона.

«Я там не был, перепроверить информацию не могу. Но он мне сливает информацию, заслуживающую доверия», – сообщил Канев.

Он добавил, что, по словам ГРУшника, звание «Героя» подозреваемый в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов») получил именно за Януковича.

«Там они очень ревниво относятся к таким вещам: кто за что получил Героя. Поэтому разговор и зашел: героя-то Боширов получил за Януковича», – рассказал Канев.

Как сообщалось, ранее Канев заявил, что подозреваемый в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов») возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Также сообщалось, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию в связи с возможным обвинением в покушении на президента РФ.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.

В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании.

Журналисты «The Bellingcat» выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига.

Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя России».

«Новая Газета»