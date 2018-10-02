Путин одобрил планы по отказу от доллара в России

Россия намерена перейти во взаиморасчетах с другими странами на национальные валюты. Такие планы собираются реализовать в течение пяти лет.

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин утверждает, что президент РФ Владимир Путин «в целом» поддержал его предложения по отказу от американского доллара. Костин сообщил об этом в комментарии РИА «Новости».

Речь не идет о полном отказе от доллара, заявил Костин. По его словам, инициатива предполагает постепенный переход на расчеты в национальных валютах – например, внутри Евразийского экономического союза и в отдельных сферах вроде вооружения.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение. Я думаю, что это займет не менее пяти лет, наверное. Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – заявил банкир.

План Костина предусматривает переход на другие валюты (евро, юань или рубль) при расчете с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям, перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию, а также отказ от системы Euroclear при размещении еврооблигаций и переход на российский аналог.

РИА «Новости»