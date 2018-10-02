В НАТО надеются на разрешение конфликта между Венгрией и Украиной

Украина является важным партнером для НАТО. Но в результате конфликта с Венгрией возможности партнерства фактически заблокированы.

В НАТО надеются, что Будапешт и Киев решат свой спор по закону об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран Альянса, передает «Европейская Правда».

«Украина – важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО», – сказал Столтенберг.

«Я надеюсь, что Украина и Венгрия решат разногласия. Только от Будапешта и Киева зависит поиск решения. Мы со своей стороны продолжим оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы встречались с президентом Порошенко на саммите в июле, мы продолжаем проводить встречи с правительством и предоставляем политическую и практическую поддержку», – добавил он.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, пока Киев «не прекратит наступление на венгерское меньшинство».

Напомним, что сейчас в отношения между Украиной и Венгрией новый конфликт, из-за действий венгерских дипломатов в Закарпатье.

«Европейская Правда»