Скрипаль рассказал о коллеге, найденного мертвым со следами жестоких пыток

Убитый коллега работал вместе со Скрипалем в разведке и был пойман пойман на передаче информации западным спецслужбам. После этого его обнаружили мертвым в госпитале с отрезанными пальцами.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль рассказал, как в 2004 году его коллега-разведчик был найден мертвым со следами насилия. Он рассказал об этом в прошлом году в интервью редактору «BBC» Марку Урбану, который работал над книгой о шпионах после «холодной войны», сообщает «The New York Times».

По словам экс-шпиона, это произошло с военно-морским офицером, который работал вместе с ним в разведке и также был пойман на передаче информации западным спецслужбам.

Отмечается, что коллегу Скрипля нашли мертвым в госпитале после допроса агентами Главного разведуправления РФ. Все выглядело так, будто его задушили. Кроме того, у шпиона были отрезаны несколько пальцев на руке.

Однако, вспоминает Скрипач, официальная версия смерти его коллеги была – самоубийство.

По словам бывшего шпиона, тогда российской разведкой руководил Николай Патрушев, который до сих пор остается «близким к Путину» человеком.

«The New York Times»