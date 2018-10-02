У России нет поддержки в ОБСЕ, – Прокопчук

Россия находится в фактической изоляции во многих международных институтах, в том числе сведено к нулю ее влияние в ОБСЕ.

ОБСЕ в течение 4 лет пытается привлечь Россию к политической ответственности за нарушение практически всех 10 базовых принципов ОБСЕ, зафиксированных в Хельсинкском заключительном акте. И у России нет поддержки, рассказал представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук в эксклюзивном интервью «Левому Берегу».

«На сегодняшний день в ОБСЕ есть только одна делегация, которая считает, что Россия не нарушает обязательств в рамках ОБСЕ – это делегация собственно самой РФ. Ни одна другая делегация российскую позицию не поддерживает», – сказал Прокопчук.

При этом даже самые близкие союзники России (Беларусь, Казахстан и другие), которые в унисон голосуют с российской делегацией в ООН, в ОБСЕ не так единодушны. «В рамках этой дискуссии (относительно незаконных действий России – ред) постоянно приводятся многочисленные неоспоримые факты российской агрессии. Очевидно, это делает гораздо сложным, чем в других форматах, выступать в поддержку действий России даже для тех государств, которые являются союзническими для России», – считает Прокопчук.

«Таким образом, в дискуссиях в рамках ОБСЕ Россия находится в полной изоляции. Несмотря на то, что Россия продвигает собственные нарративы, рассказывая всем делегациям о так сказать «внутренне-украинском конфликте» и необходимости общения между гражданами страны – на фоне многочисленных неоспоримых фактов непосредственной российской ответственности за конфликт России доверия не имеет», – сказал он.

Как сообщалось, доклады СММ остаются единственным источником, которому верит международное сообщество. Но блокирование российскими оккупационными властями доступа СММ в зону конфликта отображается на полноте их отчетов.

«Левый Берег»