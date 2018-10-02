У Сенцова проблемы с сердцем, печенью и почками, – адвокат Динзе

У Сенцов резкое ухудшение состояние здоровья в связи с продолжающейся уже пять месяцев голодовкой. Он принимает препараты по назначению врачей.

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии, Дмитрий Динзе рассказал, что состояние здоровья украинца критическое, сообщает «Настоящее Время».

По словам Динзе, у Сенкова, который голодает 141-й день, обострение, соответственно, проблема с сердцем – сердечная недостаточность.

«Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками. Так как у него на фоне голодовки изменилось состояние крови, исходя из этого, ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси, которые ему надо сейчас принимать. Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов – врачей, которые его обследуют: кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург – ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке», – сообщил адвокат.

По словам Динзе, ни пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и представитель МИДа Мария Захарова не смогли подтвердить или опровергнуть слухи о возможном обмене Сенцова. Адвокат убежден, что заявления об обмене Сенцова на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также находящуюся там же под арестом Марию Бутину. – лишь публичный шаг российских спецслужб.

«Переговоры (о возможном обмене, – ред.) сейчас в тупике. Думаю, что спецслужбы РФ просто-напросто таким образом высказали свою позицию… о том, что такой вариант возможен. Думаю, что это просто-напросто публичный шаг российских спецслужб, которые дали определенную наметку, чтобы выйти из переговорного кризиса в отношении Сенцова, и кто в принципе им был бы интересен в рамках этого обмена. А когда обратились в МИД с этим вопросом, – естественно, МИД ничего не может знать, потому что МИД, как правило, озвучивает уже официальную позицию российской стороны», – отметил адвокат.

Напомним, Сенцова приговорен Россией к 20 годам лишения свободы по обвинению в созданию «террористической организации» в Крыму – за поджог двери офиса «Русской общины Крыма» и окна местного отделения «Единой России».

16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Он держит ее до сих пор.

В августе эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали Россию освободить его «без предварительных условий в срочном порядке». 10 сентября стало известно, что Сенцов составил завещание.

В России утверждают, что состояние украинца «удовлетворительное».

«Настоящее Время»