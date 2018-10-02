На Донбассе оккупанты применили лазерное оружие

Пограничник получил ожог сетчатки глаза во время наблюдения за действиями оккупационных сил на линии фронта.

Пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали признаки очередного использования запрещенного лазерного оружия специального назначения на Донбассе, сообщает 2 октября Государственная пограничная служба Украины.

«Да, вчера вечером на блокпосту первого рубежа «Марьинка», в рамках дорожного коридора Донецк – Курахово, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины получил боевое травмирование от лазерного оружия боевиков», – говорится в сообщении.

«Пограничник выполнял задачи по наблюдению за временно оккупированной территорией Украины с целью своевременного выявления разведывательно-диверсионных групп террористов. Около 17 часов, наблюдая в оптический прибор, он увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны враждебного укрепления и почувствовал резкую боль в глазах», – заявляет ГПСУ.

Военнослужащего немедленно доставили в военный госпиталь в Покровск, где врачи-офтальмологи углубленно осмотрели травмированный глаз и поставили предварительный диагноз – «ожог сетчатки правого глаза в результате поражения лазерным лучом».

Пограничника доставили вертолетом ВСУ в медицинское учреждение в городе Днепр для продолжения лечения.

«Известно, что военнослужащий потерял работоспособность правого глаза на 80%», – информирует ведомство.

«Это уже пятый случай использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. В течение 2016-2018 годов еще четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести», – отмечает Пограничная служба.

ГПСУ