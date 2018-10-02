Бабченко рассказал о готовящихся Россией терактах в Украине, – Муждабаев

Основная цель России – дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Угроза серьезная и игнорировать ее – смертельно опасно.

1 октября, вышла большая аналитическая статья журналиста Аркадия Бабченко о том, кто и как заказывал и готовил его убийство, убийства его коллег, а также другие теракты, направленные на дестабилизацию Украины накануне президентских выборов, рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Это то, что должен знать и понимать каждый в Украине, да и не только. Ведь речь идет и о других странах, и о разных людях, которых русские спецслужбы хотели ликвидировать через своих наемников.

И нет сомнений, что убивать общественно значимых людей — журналистов, политиков, общественных деятелей, — они хотят до сих пор. Они не отказались от своих планов, считает Аркадий Бабченко.

И увязывает эти планы с нападениями на гражданских активистов в Одессе и Херсоне, с массовыми банами проукраинских аккаунтов в Facebook.

Айдер Муждабаев, YouTube