На пути в Гаагу. Когда Украина посадит Путина на скамью подсудимых международного суда

Общество живет надеждой на то, что виновников злодеяний, совершаемых на востоке Украины, рано или поздно накажут. Но власть особого рвения в этом вопросе не проявляет.

Пытки, казни, массовые убийства, похищения, пленения… Агрессия, захлестнувшая оккупированную территорию Украины, породила в украинском обществе не только негодование, но и ожидание того, что организаторы всех этих преступлений предстанут перед судом, пишет на страницах «Фокуса» Татьяна Катриченко.

Чтобы чаяния оправдались, государство должно приложить немало усилий. Определенные шаги в этом направлении чиновники уже предприняли, но четкой стратегии в их действиях не просматривается. Власть то ли не особо верит в достижимость этой цели, то ли опасается, что во время судебного процесса сама попадет под раздачу.

«Когда с просьбой расследовать преступления к нам обращается определенное государство, мы предупреждаем, что следствие охватывает все стороны конфликта и никто не защищен от уголовного преследования», – объясняет Фату Бенсуда, прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

История вопроса

Еще в 2000-м, во времена президента Леонида Кучмы, Украина стала одной из 139 стран мира, подписавших Римский статут. Это договор, на основе которого организован Международный уголовный суд, созданный для рассмотрения дел, связанных с самыми страшными злодеяниями, такими как геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

МУС начал свою деятельность в июле 2002 года, когда Римский статут ратифицировали 60 государств из числа присоединившихся к нему. Украины среди них не оказалось. К тому времени произошло убийство журналиста Георгия Гонгадзе, обнародовали записи майора Мельниченко и в стране возник острый политический кризис.

Судя по всему, опасаясь за свою безопасность, Кучма обратился в Конституционный суд с представлением о несоответствии Римского статута Основному Закону страны. И тот нашел такое несоответствие – одна из статей Конституции определяла, что правосудие в Украине осуществляется исключительно украинскими судами, делегировать эти полномочия международным органам нельзя.

Вопрос о важности ратификации Украиной Римского статута актуализировался после событий 2014 года – Революции достоинства, аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс. Юристы-международники принялись убеждать новую власть в том, что Международный уголовный суд – единственный способ привлечь виновных во всех этих событиях к ответственности.

Ратифицировать Римский статут Украина обязалась в Соглашении об ассоциации с ЕС. Об этом говорится в 8-й статье документа.

Во время принятия судебной реформы летом 2016 года парламент внес изменения в Конституцию, устранившие преграду для признания в Украине юрисдикции МУС. При этом ратификацию договора народные депутаты отложили еще на три года, до конца июня 2019-го.

В виде исключения

Тем не менее Верховная Рада в порядке исключения все же отправила в Гаагу два специальных обращения. Первое касается событий в Киеве во время Евромайдана. Второе – военных преступлений, совершаемых высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» в период с 20 февраля 2014-го и доныне. «Это означает, что Украина фактически два раза признала юрисдикцию МУС. Прокуроры этого суда получили право проводить предварительное расследование событий, указанных в обращениях», – объясняет Фокусу Антон Кориневич, доцент Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.

В ноябре 2016 года в Гааге побывал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, украинская сторона передала в МУС данные о внесудебных казнях, пытках, похищении людей.

В последнем ежегодном отчете Международного уголовного суда по событиям в Украине зафиксировано, что его канцелярия получила более двадцати обращений по событиям на Майдане и около пятидесяти по Крыму и Донбассу. Все они объединены в общее дело «Ситуация в Украине». Львиную долю доказательств по ним собирает Главная военная прокуратура и прокуратура АР Крым. Значительную часть материалов присылают общественные организации.

Сегодня дело является предметом предварительного расследования прокурора МУС. Он квалифицирует конфликт как «внутренний с элементами международного характера». Это говорит о том, что в МУС пока не получили достаточно доказательств агрессии России, ее постоянного присутствия на территории Украины. На нынешней стадии прокурор выясняет степень жестокости преступлений. Позже он оценит, достаточно ли компетенции у наших национальных правоохранительных органов и суда для того, чтобы провести расследование на должном уровне самостоятельно. Если вывод окажется отрицательным, то за расследование возьмется МУС.

Наши страхи

Почему Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут? На этот счет есть несколько мнений.

Во-первых, из-за опасений, что как только Украина его ратифицирует, Россия завалит МУС материалами о совершенных якобы украинской стороной преступлениях. Однако эксперты утверждают, что Россия не заинтересована сотрудничать с судом, поскольку, обратившись в него, она признает свое участие в конфликте, от которого упорно открещивается.

Во-вторых, существует мнение, что на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться украинские военачальники, участвующие в антитеррористической операции. Правда, здесь уже от Украины зависит, попадут ли в поле зрения МУС руководители нашего оборонного ведомства.

Как уже говорилось, Международный уголовный суд берется за дело лишь в случае, когда государство само не в состоянии провести расследование и наказать виновных. Если же Украина самостоятельно определит виновников, скажем, иловайских событий, и привлечет их к ответственности, то в международном суде к таким эпизодам вопросов не возникнет.

«То, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут, никак не повлияет на расследование дел относительно ситуации на востоке страны и в Крыму. После двух обращений, которые она отправила в МУС, у его прокурора уже есть необходимый мандат, – говорит Ирина Марчук, специалист по международному праву, преподаватель Копенгагенского университета. – Но это не значит, что Украине не нужно его ратифицировать. Наоборот, нам должно быть стыдно перед международным сообществом за то, что мы уклоняемся от своих же обязательств».

Дорогу осилит идущий

Всестороннее сотрудничество Украины с Международным уголовным судом – пока единственная возможность добиться правосудия для тех наших граждан, которые пострадали от агрессии РФ. Ратифицировав статут, Украина даст возможность международным прокурорам попасть на неподконтрольные Киеву территории, куда украинские следственные органы не имеют доступа.

«Даже если им станут показывать только то, что выгодно террористам на Донбассе или оккупационным властям в Крыму, то все равно будет важен сам факт присутствия международных экспертов», – утверждает Надежда Волкова, юрист-международник.

Главный же бонус от ратификации Римского статута – возможность привлечь к ответственности Владимира Путина и его команду. Да, процесс может затянуться на долгие годы, возможно, десятилетия. Но результат, несмотря на то, что Россия не является участником Римского статута, достижим.

«Здесь действует принцип территориальности, – поясняет Антон Кориневич. – Если гражданин РФ совершил преступление на территории Украины, которая обратилась за помощью в МУС, то он может стать субъектом ответственности в Гааге».

После проведения расследования прокурор попросит у суда разрешение на арест причастных к преступлениям. Для МУС важно усадить подозреваемых на скамью подсудимых, поскольку заочный процесс не предусмотрен. Затем фамилии представителей политического и военного руководства РФ должны появиться в списках Интерпола, из-за чего география их передвижений по миру значительно сузится.

Без опасений быть задержанными они смогут приехать лишь в страны, не признавшие Римский статут, например, в Беларусь или Казахстан. Путина и его соратников сможет выдать и сама Россия, но при условии смены власти в стране, как это случилось с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем.

Ныне правозащитники начинают кампанию в поддержку ратификации Римского статута. Надеются, что Международный суд в Гааге станет эффективным инструментом наказания виновных в военных преступлениях на территории Украины. В то же время они отмечают непоследовательность в этом вопросе украинской власти.

С одной стороны, та декларирует намерения расследовать как события на Майдане, так и обстоятельства аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс. С другой – ничего не делает для объективного расследования этих событий внутри страны, всячески при этом оттягивая ратификацию Римского статута.

Татьяна Катриченко, «Фокус»